‘Güven Kantini’nde kasa açıksız

Tokat’ın Zile ilçesindeki bir okulda öğrencilere dürüstlük ve güven duygularını aşılamak amacıyla başlatılan “Güven Kantini” uygulaması başarıyla sürdürülüyor.

Şehit Ümit Günel İlkokulu/Ortaokulu’nda, eğitim öğretim yılının başında okul yönetimince “Güven Kantini” adıyla görevlisi bulunmayan kantin uygulamasının hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda kantinden alışveriş yapan öğrenciler, görevli bulunmadığı için aldıklarının ücretini kasaya bırakıp ayrılıyor. Uygulama, ilk günden bu yana kantin kasası “açık vermeden” başarıyla devam ediyor.

Okul müdürü Mustafa Bardak, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin uygulamaya oldukça güzel adapte olduğunu söyledi. Görevlisi bulunmayan kantinden alışveriş yapanların parasını bıraktıklarını anlatan Bardak, “Uygulama ile öğrencilerimize verdiğimiz değeri ve güveni göstermiş oluyoruz. Başlarda bazılarının, para ödemeyen olabileceği şeklinde kaygıları vardı ama biz en küçük kaygımız olmadan öğrencilerimize güvenimizi göstermiş olduk. Uygulama, öğrencilere güven duygusu aşılıyor” dedi. Sekizinci sınıf öğrencilerinden Azize Esenyurt ise çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek, “Müdürümüz ve öğretmenlerimizin bize güvendiğini daha iyi anlıyoruz. İlk zamanlar biraz şaşırmıştım ama şimdi alıştım” diye konuştu. Okul öğrencilerden Enes Ceylan da müdürleri ve öğretmenlerinin kendilerine güvenmesinin gurur verici olduğunu dile getirerek, “Kantinden elma aldım, parasını bıraktım. İlk başta küçük öğrenciler para bırakmazlar diye düşünmüştüm ama çok güzel, başarılı bir uygulama oldu” ifadelerini kullandı.