Güven kalmadı: Almanya‘yı resesyon riski bile ezdi geçti!
Almanya‘da iş dünyası güveni resesyon kaygılarıyla düşüşte. Ifo'nun ekonomisti Klaus Wohlrabe, Alman ekonomisinin resesyona girmesi olasılığının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.
Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo endeksi Temmuz ayında 88.6 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 90.2 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
Geçtiğimiz ay bu veri 92.3 seviyesinden 92.2 seviyesine aşağı yönlü revize edilmişti.
Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ifo'nun ekonomisti Klaus Wohlrabe, Alman ekonomisinin resesyona girmesi olasılığının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.
Resesyonun Alman ekonomisinin kapısını çaldığını belirten Wohlrabe, Rusya'nın doğal gaz arzını devam ettirmesi halinde bu resesyondan kaçınmanın mümkün olabileceğini de vurguladı.
Alman şirketlerinin geleceğe bakışlarında belirsizliğin arttığını, enflasyonun ticaret üzerinde baskı yarattığını anlatan Wohlrabe, turizm ve ağırlama sektörlerindeki olumlu havanın kaybolduğunu da belirtti.
Wohlrabe, sanayi sektöründe yeni siparişlerde güçlü düşüş gördüklerini de ifade etti.