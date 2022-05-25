‘Güven harekâtı’ yolda

Yavuz Selim İstanbul

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı Güvenli Bölgenin tamamlanması ve Türk askerinin kontrol ettiği noktaların birleştirilerek Irak sınırına kadar bölgenin terör örgütü PKK/YPG’dan tamamen temizlenmesine yönelik yapılacak 5’inci harekatın düğmesine basıldı.

Daha önce Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekatlarıyla Suriye’deki terör ögrütlerine darbe indirip hududlarımızı eli kanlı teröristlerden korumak için adımlar adan Türkiye, şimdi kontrolündeki bölgelerin arasında kalan yerleri de terörden temizleyerek Suriye’deki savaş mağdurlarının hayatını sürdürmesi için uçuşa kapalı bir Güvenli Bölge Koridoru oluşturmak istiyor.

32 noktada ‘güven’ harekatı

Önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından harekatın sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın detaylarına 26 Mayıs’ta yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından karar verileceğini açıklamıştı.

Yarın akşam saatlerinde duyurulması beklenen 5’inci harekatın Güvenli Bölge koridorundaki 32 noktayı kapsayacağı öğrenildi. Suriyeli muhacirlerin ülkelerine dönüşünü hızlandıracak harekatta, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki zengin enerji yataklarına sahip Haseke şehrinin ana hedef olacağı bildirilirken; Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatları ile kurtarılan bölgelerin arasında kalan Aynel Arap, Münbiç ve Tel Rıfat ilçelerinin öncelikle temizleneceği aktarıldı. Güvenli Bölge koridoru kapsamında Türkiye’nin kontrol ettiği Resulayn ilçesinin doğusunda bulunan PKK/YPG’nin yuvalandığı Kamışlı ve Malikiye’ye kadar devam etmesi planlanan operasyonun Irak hududunun son noktasına kadar vardırılması bekleniyor.

4 koldan girilecek

Akit’in güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre Güvenli Bölge harekatı 4 koldan yürütülecek. Halep şehrine bağlı Aynel Arap (Kobani) ilçesi ile 4 köy, Menbiç ilçesi ile 5 köy, Tel Rıfat ilçesi ile 3 köy, Haseke şehri ile merkezdeki 7 köy, Kamışlı ilçesi ile 4 köy, Malikiye ilçesi ile 3 köy toplamda 32 nokta terörden arındırılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Milli Ordusu eşgüdümünde gerçekleştirilecek harekatta; Tel Rıfat’ın zaptedilmesi için Hatay ile Afrin (Zeytin Dalı bölgesi) Cinderes ve Azez’den (Fırat Kalkanı bölgesi) ilçeye girilecek. Daha sonra Aynel Arap’a Şanlıurfa ve Tel Abyad’dan (Barış Pınarı bölgesi) taarruz edilecek. Aynel Arap kurtarıldıktan sonra Münbiç’e yönelik kuzey, doğu ve batıdan hilal taktiğiyle operasyon yapılacak.

Münbiç’e ‘Turan kıskacı’

Harekatın en uçtaki hedefi olan Haseke’de PKK, ABD, Fransa ve Esed rejiminin girift ilişki ağı çözülerek bölgelerin birer birer zaptedilmesi hedeflenecek. Haseke şehri ile Kamışlı ve Malikiye ilçelerine batıdan Resulayn’dan (Barış Pınarı bölgesi) kuzeyden Mardin ile Şırnak-Cizre’den kara harekatı yapılacak. Harekatın ana hedeflerinden olan Tel Rıfat, Güvenli Bölge’de yer alan Afrin, Azez, Çobanbey ve Bab’a yönelik terörist eylemlerin yuvası olarak biliniyor. Buranın temizlenmesi ile güvenlik koridorunun Batı hattı terörden tamamen arındırılacak. Terör unsurlarının Kobani diye isimlendirdiği bölge de Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin hudud komşusu. Halep şehrine bağlı olan Aynel Arap, Şanlıurfa’yı doğrudan tehdit eden terör merkezi. Buradaki teröristlerin imha edilmesiyle Anadolu coğrafyası terör tehlikesinden büyük oranda uzak tutulacak.