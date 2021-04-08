Güveçte kaşarlı tavuk sote için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 tane tavuk göğsü (500 g), 1 tane soğan (orta boy), 1 diş sarımsak, 1 tane kapya biber, 1 tane yeşil biber, 1 tane domates, 200 gram mantar, 1 tatlı kaşığı (silme) kekik, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1/6 dilim limon, 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Güveçte kaşarlı tavuk sote nasıl yapılır?

Öncelikle soğanı, kapya ve yeşil biberi ince uzun olarak jülyen şekilde doğramanız gerekir. Domatesin kabuğunu soyup çekirdeklerini alın. Daha sonra küp küp doğramaya başlayın. Sarımsağı da dilimlemeyi unutmayın.

Mantarını bir peçete veya mutfak beziyle temizlemeniz gerekir. Ardından sap kısımlarıyla ince ince dilimlemelisiniz.

Tavaya zeytinyağını alarak ısıtmaya başlayın. Öncelikle küp küp doğradığınız tavuğu ilave edip 1-2 dakika kadar orta-yüksek ateşte sotelemeniz gerekir. Daha sonra soğan ve sarımsağı ilave edin ve sotelemeye başlayın. Kapya ve yeşil biberleri de koyun.

Bu işlemleri yaptıktan sonra sırasıyla mantar ve domatesi ilave edip sotelemeye devam etmelisiniz. En son tüm baharatlarını ve tuzunu ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte suyunu bir miktar çekene dek pişmeye bırakabilirsiniz.

3-4 dakika kadar yüksek ateşte karıştırın. Soteledikten sonra güveç kaplara eşit şekilde dağıtabilirsiniz. Güveç kapları da fırın tepsisine yerleştirmeyi unutmayın.

Rendelenmiş kaşar peynirini üzerlerini kaplayacak şekilde serpiştirmelisiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında ilk olarak 10 dakika kadar pişirmeniz gerekir.

Daha sonra sadece ızgara (üst ayar) kullanarak 5-8 dakika arası üzeri kızarıncaya kadar kontrollü olarak pişirmeyi sürdürün. Afiyet olsun…