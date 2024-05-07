Guterres'ten Refah uyarısı: Kâbus olacaktır

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklamalarda bulundu. Guterres, Filistin ve İsrail halkları ile tüm bölgenin geleceği için belirleyici bir anda olunduğunu belirterek, “İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılacak bir anlaşma, Gazze'deki Filistinlilerin, rehinelerin ve ailelerinin dayanılmaz acılarına son vermek için elzemdir” dedi.

Gazze Şeridi için haftalardır sürdürülen yoğun diplomatik faaliyetlerin ateşkesle sonuçlanmamasının trajik sonuçları olacağını belirten Guterres, bunu sonucunda rehinelerin serbest bırakılmayacağını ve Refah'ta yıkıcı bir saldırı düzenleneceğini aktardı.

Taraflardan siyasi cesaret göstermelerini isteyen Guterres, “Şimdi bir anlaşma sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmamaları yönünde çağrımı yineliyorum. Kan dökülmesini durdurmak için, rehineleri serbest bırakmak için ve hala patlama riski taşıyan bir bölgenin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için” dedi.

“İŞLER YANLIŞ YÖNDE İLERLİYOR”

Ateşkes anlaşmasının bölgenin ve hatta dünyanın kaçırmayı göze alamayacağı çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Guterres, “Ancak işler yanlış yönde ilerliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Refah'ta yeniden başlatılan askeri faaliyetler beni rahatsız etmekte ve üzmekte. Refah ve Karem Şalom geçişlerinin kapatılması, zaten vahim olan insani duruma özellikle zarar vermekte. Bu kapılar derhal yeniden açılmalı. Sadece bir örnek vermek gerekirse; bu akşam yakıtımızın bitme riski var” dedi.

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“SİVİLLER YETERİNCE ÖLÜM VE YIKIMA MARUZ KALMADI MI?”

İsrail hükümetini gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmeye ve devam etmekte olan diplomatik görüşmelere yapıcı bir şekilde katılmaya çağıran Guterres, “Siviller yeterince ölüm ve yıkıma maruz kalmadı mı? Hiç şüpheniz olmasın, Refah'a yapılacak geniş çaplı bir saldırı bir insanlık felaketi olacaktır. Sayısız sivil kayıp yaşanacak. Gidecek güvenli bir yeri olmayan sayısız aile bir kez daha kaçmak zorunda kalacak. Çünkü Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu arada yansımaları çok daha ötede, işgal altındaki Batı Şeria'da ve tüm bölgede hissedilecektir. Refah, Gazze'deki insani yardım operasyonlarının merkez üssüdür. Refah'a yönelik saldırılar, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan insanlara destek olma çabalarımızı daha da sekteye uğratacak” dedi.

“İSTER REFAH'TAN AYRILSINLAR İSTER ŞEHİRDE KALSINLAR SİVİLLER KORUNMALIDIR”

Uluslararası insancıl hukukun net olduğunu aktaran Guterres, “İster Refah'tan ayrılsınlar ister şehirde kalsınlar siviller korunmalıdır. Uluslararası insancıl hukuka her iki taraf da saygı göstermelidir. Ayrıca İsrail'e, insani yardımların ve yardım personellerinin Gazze'ye güvenli ve engelsiz erişimini kolaylaştırma yükümlülüğünü hatırlatırım. İsrail'in en iyi dostları bile bu konuda nettir: Refah'a yapılacak bir saldırı stratejik bir hata, siyasi bir felaket ve insani bir kabus olacaktır” dedi.

“TARAFLARIN KENDİ HALKLARININ İYİLİĞİ İÇİN BİR ANLAŞMA SAĞLAMALARININ ZAMANI GELMİŞTİR”

İsrail üzerinde etkisi olan herkesi daha büyük bir trajediyi önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağıran Guterres, “Uluslararası toplum, insani bir ateşkesi, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasını ve hayat kurtaran yardımların büyük ölçüde arttırılmasını teşvik etme konusunda ortak bir sorumluluğa sahiptir. Tarafların bu fırsatı değerlendirmelerinin ve kendi halklarının iyiliği için bir anlaşma sağlamalarının zamanı gelmiştir” dedi.

Kaynak: İHA