  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ramazan ayında oruç tutan tiryakiler dikkat! Sigara isteğini anında kesiyor

CHP'li Öztrak: Ülkemizin en büyük sorunu genel başkanımız

Tunç Şatıroğlu altını olanları uyardı! Bunu düşünenler hemen döviz bürosuna koşsun...

Şimdi değilse ne zaman! Yarın çok geç olabilir… Ahlaksız merkeze kilit vurulsun

Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması

Yeni ittifak iddiası olay oldu! 'Oyu 2 puan arttı'

İlham Aliyev'den ikiyüzlülüğe sert tepki: Bir hafta gazsız kaldılar herkes bizi aradı

2 dağ arasında çelik köprü... Zengin etmek için mi yapılmış?! Müteahhitlere amma da para yedirmişler (!)

Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik! 400 bin dolara yükseltilecek

Rusya yaptırımlara karşı attığı adımı az önce dünyaya ilan etti: Türkiye ile yakında açıyoruz
Dünya Guterres'ten dikkat çeken açıklama: Mümkün görünmüyor
Dünya

Guterres'ten dikkat çeken açıklama: Mümkün görünmüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'da şu an ateşkesin mümkün görünmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 21:38:00 - 2022-04-13 21:43:10
Guterres'ten dikkat çeken açıklama: Mümkün görünmüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da ateşkesin şu anda mümkün görünmediğini ancak sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için yapılabilecek şeyler olduğunu belirtti. Guterres, Rusya'ya ve Ukrayna'ya güvenli tahliyeler için bir mekanizma oluşturulmasını teklif ettiklerini kaydetti.

Guterres, AA muhabirinin Batı'nın Ukrayna'ya, Çin'in ise Rusya'ya desteği ile dünyanın yeni bir Soğuk Savaş'a mı girdiği ve bu savaşın uluslararası düzeni nasıl şekillendireceği sorusu üzerine "Şu an herkesin muhtaçlara destek için birlik olmasını istiyorum, uluslararası düzeni ise sonra konuşacağız. Şu an dünyanın birçok yerinde çaresiz, yardıma muhtaç insanlar var ve onlar çok taraflılığın geleceğiyle ilgilenmiyor, gıda ve enerji krizinde finansal destek istiyor." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kendini çok kötü ele verdi! Doları şişiren Atilla Yeşilada parayı bakın nereye yatırmış
Ekonomi

Kendini çok kötü ele verdi! Doları şişiren Atilla Yeşilada parayı bakın nereye yatırmış

CHP yandaşı ekonomist Atilla Yeşilada, bir yandan ‘dolar fırlayacak’ diyerek felaket tellallığı yaparken diğer yandan “Ben de paramı KKM’ye ..
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımı branş dağılımı kontenjan sayısı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım şartları:
Aktüel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımı branş dağılımı kontenjan sayısı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım şartları:

Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımları ne zaman? Sosyal Hizmetler Bakanlığı hangi pozisyonlarda personel alımı yapıyor? Sağlık Bakanlığı 20 bin..
CHP'li Öztrak: Ülkemizin en büyük sorunu genel başkanımız
Siyaset

CHP'li Öztrak: Ülkemizin en büyük sorunu genel başkanımız

Tarihe geçecek açıklamalar yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay