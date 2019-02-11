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Guterres mültecilere kapılarını kapatanlara Afrika'yı hatırlattı

BM Genel Sekreteri Guterres, Afrika ülkelerinde görülen tüm ekonomik zorluklara rağmen bu ülkelerin kapılarını mültecilere açık tuttuğunu söyledi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:06
Guterres mültecilere kapılarını kapatanlara Afrika'yı hatırlattı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen ve bu yıl "mülteciler ve zorla yerinden edilenler" temasıyla toplanan 32. Afrika Birliği (AfB) Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Guterres, mültecilere kapılarını kapatan Avrupa ülkelerine Afrika'yı hatırlattı. 

Guterres, "Kıtanın kendi sosyal, ekonomik ve güvenlik zorluklarına rağmen, Afrika hükümetleri ve halkı sınırlarını ve kapılarını milyonlarca insana açık tutuyor. Maalesef bu örnek her yerde takip edilmiyor." diye konuştu.

BM ve AfB'nin önünde üç önemli sorun olduğunu ifade eden Guterres, bunları barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Afrika Birliği'nin 2020 itibarıyla "silahları susturma" gündeminin gittikçe zemin kazandığını dile getiren Guterres, yürütülen diplomasinin sonuç vermeye başladığını vurguladı.

Guterres, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde AfB ve BM öncülüğünde yürütülen çabalarının sonuca ulaştığını ve barış anlaşmasının imzalandığını hatırlattı.

"Şimdi Libya halkının birleşerek ulusal bir konferansla siyasi süreci ilerletmesi zamanı." diyen Guterres, ulusal bir konferansla uzlaşı ve seçim yolunun açılabileceğine işaret etti.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 07:39
  1. Afrika
  2. BM
  3. Guterres
  4. mülteci
  5. Anadolu Ajansı

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