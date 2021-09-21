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Dünya Guterres isyan etti: Milyonlar açken milyarderler...
Dünya

Guterres isyan etti: Milyonlar açken milyarderler...

BM Genel Kurulu'nda konuşan Guterres, dünya genelinde yaşanan açlığa dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 23:26:00 - 2021-09-21 23:28:08
Guterres isyan etti: Milyonlar açken milyarderler...

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Görüşmeleri, 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul'da dünya liderlerine seslenerek, koronavirüs salgını ve iklim krizi konusunda, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız. Dünyamız hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı." dedi.

Uzay seyahatlerine tepki

Guterres, konuşmasının bir bölümünde isim vermeden Elon Musk ve Jeff Bezos gibi ABD'li milyarder iş insanlarının uzay çalışmalarını hedef aldı.

Uzaya turistik yolculukların başladığı bir dönemde yapılanları eleştiren Guterres, insanların, eşitsizlikler karşısında hükümetlere ve BM dahil kurumlara güvenini yitirdiğine dikkati çekti.

"Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor." eleştirisinde bulundu. Kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Birleşmiş Milletler'in yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek." dedi.

 

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