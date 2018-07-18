Gut hastalığı nedir?

GUT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ:

Gut hastalığı romatizmal hastalıklardan biridir. Ayak parmaklarındaki şişmiş ve kızarmış eklemler Gut hastalığı için en önemli bulgulardan biri olarak görülür. Bunun dışında eller, ayaklar ve bacaklar gibi diğer eklemlerde de görülebilir.

Yumuşayan eklem dokularına ürik asit kristallerinin birikmesiyle oluşan Gut hastalığı, hastaların yaşam kalitesini düşüren ve özellikle gece ağrılarına yol açan bir rahatsızlıktır.

Vücuttan atılamayan ürik asidin sürekli yüksek değerlerde olması sonucunda ürik asit kristalleri oluşur ve enfeksiyon tepkileri yaratarak Gut nöbetlerine neden olur.

ÜRİK ASİT NEDİR?

Ürik asit hücre yapılandırılmasında pürinlerin ayrışmasından sonra ortaya çıkar. Pürinler et, sakatat ve baklagillerde bulunur. Kana karışan ürik asidin çok büyük bir bölümü idrar ile atılır.

Atılamaması durumunda kandaki yüksek ürik asit, eklemler ve böbrekler başta olmak üzere iç organlarda ürik asit kristalleri olarak depolanmaya başlar. Enfeksiyon artışını Gut nöbetleri takip eder.

Zaman içerisinde kontrol altına alınmadığı takdirde kronikleşerek eklemlerde ciddi zararlara yol açabilir. Kronik Gut hastalığı sonucunda eklemler deforme olarak kullanılamaz hale gelebilir.

Böbreklerde ve idrar yollarında taş oluşumu kronik gut hastalığının neden olduğu sorunlardan biridir. Bozulan böbrek işlevlerine bağlı olarak böbrek enfeksiyonu oluşur ve yüksek tansiyon gözlenir.

Bu nedenle böbrek bölgesinde herhangi bir acı ya da baskı hissedilmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Erken teşhiste ürik asit seviyelerinin kontrolü çok önemlidir.

Gut hastalığı primer ve sekonder olarak iki türe ayrılır. Kalıtsal bir hastalık olan Primer Gut hastalığı, kandaki ürik asidin atılamaması nedeniyle ortaya çıkar. Çoğu Gut hastası bu gruba girer. Primer Gut hastalığı, hastalığın kendisi iken, Sekonder Gut hastalığı ise bazı böbrek hastalıklarının bir sonucudur.

GUT HASTALIĞI TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Kandaki ürik asit seviyesinin ölçümüyle

Eklemlerdeki ürik asit kristallerinin analiziyle

Röntgen sonuçları ile

tanı konulur.

Hastalığın tedavisinde ürik asit seviyesini düşürecek beslenme tarzı tercih edilmelidir. Yüksek protein alımı, alkol ve çok düşük kalorili diyetler kandaki ürik asit seviyesini arttırırken, hastalığın tedavi edilmemesi çok yoğun ağrılara ve acıya neden olur.

Gün içerisinde yeterli miktarda sıvı alımı asidin idrar yolu ile atılmasını kolaylaştırır.

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