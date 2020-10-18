Gusül (boy) abdesti nasıl alınır?

Gusletmek isteyen bir kimse, banyoya girmeden "Eûzü- Besmele" çeker ve sol ayağı ile banyoya girer.

1. Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.

2. "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.

3. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.

4. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.

5. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

6. Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış olunur.

Kadınlar gusul abdesti nasıl alır?

Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

Adetten sonra gusul ne zaman alınır?

Adet olduktan 3 gün sonra değil adet bitince gusül abdesti alınır. Hayzın (adet) en uzun müddeti 10 gündür. Bundan sonra gelen kan özür kanı kabul edilir. Onuncu günün sonunda gusül alınır ve normal ibadete başlanır.

Gusül boy abdesti neden alınır?

Gusül, halk arasında boy abdesti olarak bilinir. Kelime anlamı 'bir şeyi su ile yıkamak' manasına gelmektedir. Gusül abdesti, başta namaz olmak üzere dini vecibelerin yerine getirilmesi için en gerekli kurallardandır. Hayıf, lohusalık ve cunüplük durumlarından arınarak vücudun maddi olarak ibadete hazırlanmasıdır.

Peygamber Efendimiz gusül abdesti nasıl alırdı?

Abdestte ve gusülde, lüzûmundan fazla su kullanmak isrâf olup, harâmdır. Peygamber efendimiz, yaklaşık 875 gr. su ile abdest alır, 4.2 litre su ile guslederdi. Abdestte ve gusülde, lüzûmundan fazla su kullanmak isrâf olup, harâmdır.