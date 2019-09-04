Gustavo ve Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçe, Süper Lig’in 4.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, yeni transfer Luiz Gustavo ve teknik heyet ekibine dahil edilen Volkan Demirel ilk antrenmanlarına çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri’nde Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo takımla ilk idmanını yaptı. Öte yandan Volkan Demirel de teknik heyetimizle ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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