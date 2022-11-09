Gururlandıran görüntü... Sıfır hatayla tamamladı

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan "Turbojet Motorların Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Türkiye’ye turbojet füze motoru altyapısını kazandırmayı görev edinen Kale Arge, yeni bir başarıya imza attı.

SOM ve ATMACA Füzelerinde kullanılacak Türkiye’nin ilk turbojet motoru KTJ-3200 geliştiren ve teslim edilen Kale Arge, ÇAKIR Seyir Füzesi’nin motoru KTJ-1750’de de son aşamaya geldi.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; 6 Kasım 2022 tarihinde Kale Arge, KTJ-1750 motorunun tümleşik ilk testini gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen test esnasında bütün alt sistemleriyle bremzede çalıştırılan motor, sıfır hatayla testi tamamladı.

Roketsan tarafından geliştirilen ÇAKIR Seyir Füzesi’nde kullanılacak KTJ-1750’nin, bu ay içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Teslim edilecek motor, ÇAKIR Füzesi’nin ilk atışlı testinde kullanılacak.

Konuyla ilgili olarak Kale Grubu Teknik Başkanı Osman Okyay tarafından SavunmaSanayiST.com’a yapılan açıklamada, “Bu arada, ÇAKIR Füzesi’nin motoru dediğimiz KTJ-1750’de de ilk motorumuzu gelecek hafta teslim ediyoruz. Bu, aslında Dünya motor geliştirme tarihinde çok rekor bir süre. 1.5 sene gibi bir süre içerisinde tüm testlerden geçmiş. Yani çalıştırdığımız ilk motorumuz, istediğimiz devre çıktı. Bu, motor tarihinde çok çok az rastlanan bir şey. Mutlaka bir şey ters gider. Bizde o olmadı. Bunun arkasında bir 10 sene yatıyor.

Bu sene içerisinde ilk 5 motorumuzu vereceğiz. Tabii haftaya ilk motoru sevk etmemizle beraber, motoru füzeye monte etme aşaması başlıyor. Roketsan ve Kale olarak hedefimiz, ÇAKIR Füzesi’ni Ocak ayında uçurmak. Ondan sonra da ÇAKIR Füzesi’nin ihtiyaç adetlerine göre biz motor tarafında üretimlerini destekleyeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

ÇAKIR Seyir Füzesi

Roketsan tarafından geliştirilen ÇAKIR Füze Ailesi’nin lansmanı, 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplamda 3 ayrı grupta 8 farklı füzeyi içeren 150+ kilometre menzilli ÇAKIR Füze Ailesi ile birçok güvenlik biriminin ihtiyacı, eşzamanlı olarak karşılanabilecek.

Modüler bir mimaride geliştirilen ÇAKIR Füze Ailesi; Gemisavar Füze (IIR, RF, Hibrit), Elektronik Harp Füzesi, Seyir Füzesi (IIR, RF, Hibrit) ve Sürü Sensörlü Seyir Füzesi olmak üzere dört ana grupta geliştiriliyor. Böylelikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumların ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.

Özellikle Elektronik-Harp ve Sürü Sensörü faydalı yüklerine sahip ÇAKIR Füzeleri, hem Türkiye hem de Dünya’da oldukça yeni bir konsept olma özelliği taşıyorlar.

ÇAKIR LIR Füzesi taşıdığı faydalı yükler sayesinde; düşman hava savunma unsurlarının bastırılması (SEAD) ve hedef taklidi gibi görevleri icra edebilecek. ÇAKIR SW Füzesinin ise özellikle yoğun elektronik-harp unsurlarının bulunduğu muharebe sahalarında kritik öneme sahip olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’de bir ilk

"Seyir Füzelerini İnsansız Platformlarla Buluşturan Bir Füze" mottosu ile öne çıkan ÇAKIR Füze Ailesi; Görüntüleyici Kızılötesi (IIR), Aktif Radar (RF) ve Hibrit Arayıcı Başlık (Dual-Mode Seeker) seçeneklerine sahip. Bu sebepten ötürü modüler yapıda olan ÇAKIR Füzesi, hibrit arayıcı başlık seçeneğinden ötürü Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip.

Hibrit arayıcı başlık sayesinde IIR ve RF arayıcı başlıklar, tek bir füze platformunda buluşturulmuş olacak. Böylelikle ortaya çok yüksek vuruş hassasiyetine sahip bir füze platformunun çıkarılması hedefleniyor.

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