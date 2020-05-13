Gurur verici gelişme! Türk vatandaşı olmak için sıraya girdiler

Koronavirüs salgını başlamadan çok önce sağlık altyapısını geliştiren, şehir hastaneleriyle kapasitesini artıran, hastalık daha gelmeden milyonlarca kutu ilacı depolayan, bu nedenle salgını daha az hasarla atlatan Türkiye, Avrupalılar'ın ilgisini çekti. Batılılar Türk vatandaşı olmak için sıraya girdi. İstanbul'da yaşayan Fransız Lamia Brigui de pandemi süreciyle birlikte vatandaşlık başvurusunu hızlandıranlardan… Paris'te yaşayan arkadaşlarının ülkelerinin sağlıkta bu kadar zayıf olmasına, insanların hastane koridorlarında can vermelerine inanamadığını anlatıyor. Brigui, "Fransa'da devlet testten geçemedi ama Türkiye başarılı oldu" diyor.

Fransa'da maskenin lüks olduğunu, zincir market işleten arkadaşının elemanlarına bile verecek maske bulamadığının yakındığını anlatan Brigui, şöyle konuşuyor: "Pandemi sürecinde Fransa'da maske bulmak lüks haline geldi. Eczaneden satın alamıyorsun çünkü yok. Olanlar da sağlık personeline yetmiyor. Herkes sağlığından endişe etti."

Fransızlar hayran kaldı

Fransa'da Türkiye'nin güvenli bölge olduğuna dair geniş bir anlayışın olduğunu söyleyen Brigui, Fransız dostlarının Türkiye'nin virüsle mücadelesi, toprakları dışında hiçbir Türk'ü bırakmamasını hayranlıkla anlattıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin en güvenli bölge olduğunu düşünen Fransız sayısı arttı" diyor.

Türkiye Avrupa'dan iyi durumda

Türk vatandaşlığına kabul edilen, Paris'in güneyindeki Thiais'in eski Belediye Başkan Yardımcısı Cezayir asıllı Fransız Mourad Ghazli de, "Türkiye 65 yaş üstü vatandaşların evde kalmasını istedi ve onlara erzaklarını dahi getiriyorlar. Fransa'da yaşlılar bakım evlerine konuldu. Binlercesi vefat etti. Türkiye'de yardımseverlik ve hükümetin de çabası var. Fransa dünyanın 6'ncı büyük ülkesi olmasına rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Fransa'da ilaç bulunamıyor. Türkiye Avrupa'dan iyi. Kovid-19 hastalığını tespit etmek için çok yoğun testler uyguluyor. Bütün hastaları barındıracak kapasitede hastaneye sahip" dedi.