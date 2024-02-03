Gurur veren bir imza daha atıldı! SUNGUR, TAYFUN, TRG-230 ve KARAOK füzelerine seri üretim yolu göründü

Savunma Sanayii Başkanlığı’nda “Kara Füze Sistemleri İmza Töreni” gerçekleştirildi. TAYFUN, SUNGUR, TRG-230 ve SUNGUR Füzeleri için seri üretim kararı çıktı.

“Kara Füze Sistemleri İmza Töreni”; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında (SSB) yapıldı.

Güler, buradaki konuşmasında, anlaşmalar kapsamında üretilen değişik çap ve özelliklerdeki sistemlerin ordunun ihtiyaçlarını karşılayarak harekat, imkan ve kabiliyetlerini artıracağına olan inancının tam olduğunu belirtti.

Bakan Güler, yerli ve milli savunma sanayinin birçok ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğin arttırılması hususunda önemli katkılar sağladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

“Gururla ifade etmeliyim ki, savunma sanayi ekosistemimiz, güçlü altyapısı ve ileri teknolojisiyle uluslararası sektöre de yön veren bir konuma ulaşmıştır. Ülkemiz yapılan her türlü engellemeye, uygulanan gizli ve açık ambargolara rağmen başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yüksek irade ve stratejik vizyon ile tüm zorluklara meydan okudu ve muhteşem bir hikaye yazdı. Şu ana kadar elde ettiğimiz tüm bu başarılar daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğimizin de en açık göstergesidir.”

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“Yerli ve milli savunma sanayimizi bekamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz”

Milli Savunma Bakanı Güler, ordunun envanterine kazandırdıkları sistemlerin ne kadar kritik ve gerekli olduğunun,savunma ve güvenlik konularının her geçen yıl daha fazla önem kazandığı son günlerde daha da ön plana çıktığını vurguladı.

Güler, “Bir yandan ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için her türlü tedbiri proaktif bir şekilde alırken, yerli ve milli savunma sanayimizi de bekamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.” dedi.

Bakan Güler, savunma sanayi ürünleri üretilirken, değişim ve yeniliklere hızlıca uyum sağlanması, modern teknolojiye entegre şekilde geliştirilmesi, üretim, imkan ve kapasitelerinin en üst seviyeye çıkartılması, ayrıca alanda istihdam edilecek donanımlı ve yeterli sayıda personele sahip olunması gibi olgularla ulaşılan seviyenin önemine de dikkati çekti.

Durmadan, yorulmadan daha çok çalışma, daha çok üretme mecburiyetinde olduklarını söyleyen Güler, şöyle konuştu:

“Kaybedecek, boşa harcayacak tek bir günümüz dahi yok. Bu anlayışla başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla güçlü işbirliğimizi sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Silahlı Kuvvetlerimizin üstün teçhizat ve sistemlerle donatılması ve savunma sanayi endüstrimizin tüm dünya çapındaki etkisi ve pazar payının geliştirilmesi yegane hedefimizdir.”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise buradaki konuşmasında, savunma sanayiinde ulaşılan başarılara işaret ederek, “Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu destekle bütün dünyanın dikkatini çekiyor.” ifadesini kullandı.

Savunma sanayii alanında çalışan herkesin elinden gelenin en iyisini akıl ve alın teriyle yaptığını dile getiren Görgün, şöyle konuştu:

“Oluşturduğumuz, ürettiğimiz, ihraç ettiğimiz kara, deniz, hava platformları ve bunların üzerinde kullanılan faydalı yükler, mühimmatlar. Sadece platform üretmek, sadece bu platformda kullanılan unsurları üretmek yetmiyor, bunların birbiriyle koordineli çalışmasını ve ihtiyaç duyulduğu şekilde kullanılmasını kolaylaştıran sistemleri temin edebilmek ciddi emek gerektiriyor.”

SSB Stratejik Sistemler ve Uzay Daire Başkanı Hacı Ömer Karakuzu ise sözleşmeleri imzalanan TAYFUN, TRG-230, SUNGUR, KARAOK füze sistemleri hakkında bilgi verdi.

Karakuzu, “Var olduğu binlerce yıldır kutsal bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan, milletimize huzur, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salan, şanlı, yenilmez, cesur, güçlü, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize sistemlerimiz hayırlı olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu tip sistemlerin hayata geçirilmesi büyük bir irade gerektiriyor”

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de şirketin, söz konusu füze sistemlerini yerli ve milli imkanlarla geliştirmenin haklı gururunu taşıdığını ifade etti.

İkinci, “Bu tip sistemlerin hayata geçirilmesi çok büyük bir teknoloji, azim ve irade gerektiriyor.” dedi.

TAYFUN füzesinin, yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldıracak bir sistem olduğuna dikkati çeken İkinci, TRG-230 füze sisteminin ise salgın döneminde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin talebi doğrultusunda geliştirilerek sahaya sürüldüğünü söyledi.

İkinci, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi’nin, dünyadaki muadillerinden çok daha üst teknolojilere sahip olduğuna, KARAOK’un ise modern orduların olmazsa olmazları arasında yer aldığını anlattı.

TAYFUN Balistik Füzesi

Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ olarak tanımlanıyor. TAYFUN, Türkiye’nin ilk Kısa Menzilli Balistik Füze’si oldu.

Böylelikle 1990’lı yıllardan beri Taktik Balistik Füze kabiliyetine sahip olduğu bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk kez bu alanda bir üst sınıfa çıkmış oldu.

Test atışları başarıyla tamamlanan TAYFUN Füzesi, Türkiye’nin şu ana kadarki en uzun menzilli füze sistemi oldu. TAYFUN’dan sonra ise CENK Füzesi gelecek.

Füzenin temel hedefleri ise stratejik düşman tesisleri olacak. TAYFUN Füzesi’nin motor, yakıt ve güdüm gibi birçok kritik temel bileşeni de Roketsan tarafından geliştirildi.

Roketsan tarafından HİSAR ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen SUNGUR, hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahiptir. Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlık kullanabilme kapasitesine sahip 8 kilometre menzilli SUNGUR, üstün özellikleri dolayısıyla dördüncü nesil MANPADS olarak nitelendirilmektedir.

SUNGUR Füzesi, 4 ila 4.5 kilometre yükseklikteki hedeflere nüfuz edebilmektedir.

IIR Arayıcı Başlık kullanması hasebiyle SUNGUR Füzesi, çok yüksek bir isabet yüzdesine sahiptir. Dünya’nın en modern MANPADS’leri arasında gösterilmektedir. SUNGUR Füzesi, sadece isabet yüzdesi değil; menzil ve irtifa limitleri açısından da ilk sıralarda bulunuyor.

Yakın gelecekte Roketsan’ın, SUNGUR Füzesi üzerinden bir havadan-havaya füze sistemi geliştireceği tahmin ediliyor. Ayrıca yine SUNGUR Füzesi üzerinden deniz platformlarında kullanılacak bir yakın hava savunma füze sistemi, LEVENT Projesi kapsamında geliştirilmektedir.

KARAOK Füzesi

KARAOK Omuzdan Atılan Tanksavar Füzesi’nin geliştirme faaliyetleri, bir süredir devam ediyor. Roketsan’ın en kısa menzilli tanksavar füzesi olan KARAOK, omuzdan atıldığı için geliştirilmesi en zor tanksavar füzeleri arasında yer alıyor. ABD üretimi Javelin, KARAOK’un rakibi konumunda yer alıyor.

KARAOK Projesi’nde ilk etapta 1.5 kilometre menzil hedeflense de Roketsan, 2.5 kilometreye ulaşmayı başardı. KARAOK Füzesi TEK-ER tarafından omuzdan atılacağı için ağırlığı da oldukça optimize edildi. Ayrıca KARAOK, envantere girmeden ihraç edilmiş olabilir. Kısa süre önce Malezya’nın KARAOK tedarik edeceği yönünde haberler çıkmıştı.

TRG-230 Füze Sistemi

TRG-230 Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20-70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 Füzesi; Roketsan tarafından geliştirilen Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip, farklı tipteki platformlar üzerinden de atılabilmektedir.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com