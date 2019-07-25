Gurur günü! YKS'de ilk bine giren öğrenciler buluştu

2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda pek çok öğrenci gibi imam hatip lisesi öğrencileri de üstün başarılara imza attı. Sınav sonuçlarına göre ilk yüz kişi içinde 17 imam hatipli yer alırken, ilk binde başarı gösterenlerin sayısı 130 oldu. Türkiye genelinden dereceye giren bu öğrenciler, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programda bir araya geldi. 25-26 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal gerçekleştirdi.

20 yıl sonra gelen başarı

Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, bugünün çok önemli ve anlamlı bir gün olduğunu belirterek, 20 yıl sonra katsayı engelinin ardından imam hatiplerin dereceler almaya başladığını söyledi. Yılmaz şöyle konuştu: “1994 yılında imam hatip liseleri üniversite sınavında Türkiye dereceleri çıkardı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Bu imam hatip mezunları neden imam olmuyor. Hukuka, tıbba gidiyor, farklı fakültelere gidiyor diye birileri rahatsız oldu ve 28 Şubat süreci başladı. 1997 yılında kesintisiz eğitim kabul edilerek imam hatiplerin orta kısmı kapatıldı, 1999 yılında da üniversiteye girişte katsayı engeli getirildi. Tam 20 yıl sonra şimdi bu katsayı engeli sonrasında ilk defa imam hatip mezunları Türkiye’de dereceler aldı. Bu çok anlamlı. Ama asıl başarı seneye. Hedef 2020’de, fen ve sosyal bilimler programı uygulayan liselerimiz ilk mezunlarını verecek. Yeniden açılan ortaokullardan da ilk kez gelecek mezunlarımız olacak.”

Medeniyetimizin ihyası için çalışacağız

İmam hatipli öğrencilere sürekli çalışma ve diğer öğrencilerden iki kat fazla çalışma çağrısında bulunan Nazif Yılmaz, “Çünkü bizim sorumluluğumuz var. İmam hatip okulları 1913’ten itibaren kurulduğundan beri medeniyetimizin ihyası için çalışan okullar. Biz bir diploma almak, meslek edinmek için çalışmayız. Bizim bir idealimiz, bir davamız var. Sizin çalışmalarınız bu anlayışla, imam hatip okulları ile ilgili ileri geri konuşan ve olumsuz cümleler kuranlara da cevap oldu. Bu salonda bulunan ve gerçekten çaba sarfeden, İslam ümmetinin sorumluluğunu hissederek kendisini hazırlayan gençlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bugün gurur günümüz

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal ise, ”Bugün imam hatip camiası adına gurur günümüz, çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. İmam hatiplerin büyük mücadelesi içinde her zaman başarının gösterilmesi çok önemli ve çok değerli” dedi. Öğrencilere bu gururu yaşattıkları için teşekkür eden Çal sözlerini şöyle sürdürdü: “İmam hatipli olmak bir serüven bir mücadele. Bizler de imam hatip davasına hizmet eden STK’lar olarak her zaman sizlere inandık. Biz hangi işi yaparsak yapalım bir Müslüman olarak en güzel şekilde yerine getireceğiz. Ama imanlı bir Müslüman olarak, imam hatipli olarak bunu onurla taşıyacağız. Bu çerçevede ilk bine girerek bu katkıyı sağlayan gençlerimize bunlara destek olan velilerimize, bu motivasyonu canlı tutan din öğretimi genel müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.”

ÖNDER hep yanınızda

ÖNDER’in 60 yılı aşmış bir sivil toplum kuruluşu olarak imam hatipli gençlere katkı sağlama gayreti içinde olduğunu belirten Çal, “Bu desteği vermeye de devam edeceğiz. Her zaman yanınızdayız” dedi. İmam hatipli gençlerin topluma ve ülkenin dünya üzerinde söz sahibi olmasına çok büyük katkısının olduğunu belirten Çal şunları aktardı: “Çatısı altında olduğumuz bu okuldan mezun olan Cumhurbaşkanımızı ve büyüklerimizi bu ülkeye hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan insanlar olarak görüyoruz. Siz gençlerimizi de bu ülkenin değerlerine katkı sağlayan, dünya ölçeğinde bu ülkeyi temsil edecek insanlar olarak görüyoruz. Hangi bölümde olursanız olun yapacağınız işi en güzel yapacak ve bu toplumu temsil edeceksiniz. Bizi destekleyen insanlar olduğu kadar kara propaganda yapan başarılarımızı örtmeye çalışan bir zihniyet de var. Biz sizlerin bu performansı ile kara propagandaya da engel olacağınızı düşünüyoruz.”

İnsanlık için bahtiyarım

İstanbul il Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da konuşmasında, “Bu tablo karşısında sadece imam hatip liseleri adına bahtiyarlık duymuyorum, hem imam hatip camiası, hem ülkemiz hem de bütün insanlık için bahtiyarım” dedi. İmam hatip camiasının hiçbir zaman sadece kendisini düşünen kendi dışındakileri bir kenara iten bir camia olmadığının altını çizen Maşalı, “Ortada bir başarı varsa bunu önce kendi camiası sonra ülkesi, sonra da İslam dünyası ve tüm insanlık için anlamlı değerli gören bir camiadır. Bu başarıyı bütün bu boyutlarıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı. Gençlere, “Bu başarılarınız sadece sizinle kalmayacak bütün insanlığa ulaşacaktır” temennisinde bulunan Maşalı, güçlü bir medeniyet birikimini miras almış gençlerin bunu, üzerine yeni şeyler ilave ederek yeni nesillere aktaracağını söyledi.

Plaket ve burs verildi

Programda, İstanbul Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden aynı zamanda ilk binde yer alan Abdurrahman Demirkoparan’ın Kura’an-ı Kerim tilavetinin ardından ödül törenine geçildi. İlk binde yer alan 31 okuldan 130 öğrenciye plaketleri ve bursları takdim edildi.

İki gün sürecek olan programda, “Dünden Bugüne İmam Hatip Okullarının Başarısı & Geçmişte ve Gelecekte Ülkemize ve İslam Dünyasına Hizmetleri” adı altında bir panel gerçekleştirilecek. Serbest Kürsüde şampiyonlar, duygu ve düşüncelerini dile getirecekler. İstanbul gezisinin de yer aldığı programın ikinci günü ise “Anadolu İmam Hatip Liselerinden Mezun Olan Öğrencilerin YKS Başarıları ve Doğru Tercih Süreci” adı altındaki oturum ve üniversite öğrencileriyle tecrübe paylaşımının gerçekleştirileceği “Mikrofon Sizde” atölyesi ile sona erecek.