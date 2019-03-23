Gürültücü kardeşler ihbara gelen polisi bıçakla yaraladı Antalya'da mahalle sakinlerinin, gürültü yapıldığı gerekçesiyle polise ihbarda bulunmalarının ardından olay yerine gelen memur, gürültü yapan kardeşler tarafından bıçakla bacağından yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü yapan kardeşleri uyaran polis memuru bıçakla bacağından yaralandı. Ömer Halisdemir Caddesi Yeşildere Mahallesi sakinleri, polise gürültü ihbarında bulundu. Hayati tehlikesi bulunmuyor Olay yerine giden ekipler, gürültü yapan kardeşler N.U. ve S.U'yu uyardı. Polisle tartışmaya başlayan kardeşlerden S.U. evden aldığı bıçakla polis memuru Hasan Uslu'yu bacağından yaraladı. Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kardeşlerden N.U. gözaltına alındı, kaçan S.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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