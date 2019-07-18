0553 313 94 23

Gürtaş: "Çocukları başkalarıyla kıyaslamayın"

Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, 2019 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarını, aileler ve öğrenciler açısından değerlendirdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:58
Gürtaş: "Çocukları başkalarıyla kıyaslamayın"

Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, 2019 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarını, aileler ve öğrenciler açısından değerlendirdi.


Başarının tek kriterinin sınavlar olmadığını ifade eden Özel Hayat Hastanesi Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, ailelerin de çocuklarını başka çocuklarla kıyaslama yapmaması gerektiğini özellikle vurguladı. Ne öğrencilerin ne de ebeveynlerin, sınavı bir ölüm kalım meselesi haline getirmemeleri konusunda ciddi uyarılar bulunan Gürtaş, “Sınav sonucu beklediği puanda olan öğrenciler çok mutlular. Hedeflerine ve hayallerine ulaşmanın keyfini sürüyorlar. Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var. O yüzde de bizi, düş kırıklığı yaşayan öğrenciler bekliyorlar. Bazıları çok çaba harcadım, çok çalıştım ama olmadı, bazıları da çok stresliydim benden beklenen performansı sergileyemedim diyor, bazıları da eksik çalıştım bu yüzden kötü puan aldım diyor. Öğrencilere ilk önerim başarının kıstasının asla bir sınav olmadığını akıllarından çıkarmamaları. Bu sınav sizin insanlık değerinizi, başarınızı, aklınızı ölçmüyor, yalnızca biriktirdiğiniz bilgiyi değerlendiriyor. Kötü puan almış veya heyecanınızdan dolayı en iyi performansınızı sergileyememiş olabilirsiniz ama bu sizin başarısız olduğunuzu göstermez” dedi.


Bu süreçte öğrencilerde düşünce hatalarıyla sık karşılaştıklarını belirten Gürtaş, şöyle devam etti:


“Çocuklarımıza tavsiyem; durumu felaketleştirmeyin. ‘Mahvoldum! Hayatımın sonu geldi. Nasıl başarısız olurum. Soranlara ne diyeceğim, ben aptal mıyım, kafam çalışmıyor mu?’ yerine ‘Hiçbir şey için geç değil’ deyin. Asla genelleme yapmayın, kendinize güvenin. ‘Bu sene kazanamadıysam ömür boyu kazanamayacağım’ diyerek kendi kendinizin motivasyonunu düşürmeyin. ‘Bu sene olmamış olabilir seneye daha gayretli olacağım’ deyin. Zihin okumaya çalışmayın. ‘Ailem, akrabalarım, arkadaşlarım benim hakkımda kötü düşünüyorlar. Onlara ne diyeceğim’ diye düşünmeyin.Etiketleme yapmayın. ‘Ben aptalım. Ben başarısızım! Ben tembelim!’ demeyin. Kendinize inanın. ‘İnsanların ne düşündüğünü bilemem, o düşünceleri kontrol de edemem ama tek bildiğim ben kendime inanıyorum ve güveniyorum’ deyin."


Öğrencilerin ailelerine de uyarılar bulunan Gürtaş, “Sadece öğrencilere değil ebeveynlere de bu süreçte önemli görevler düşüyor. Sınavı ne küçümsemeli ne de büyütmeliler. Çocuklarının tekrar sınava hazırlanması konusunda korkutucu olmak yerine teşvik edici olmalılar. Asla kıyaslama yapmamalılar. Sağladıkları imkânları bir tehdit aracı olarak kullanmamalılar. ‘Yemedik yedirdik, bütün maddiyatımızı bu sene sana ayırdık.’gibi cümlelerden mutlaka kaçınmalılar. Çocuklarının yanlarında olup onlara moral ve güven vermeliler” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:58
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlerden örnek davranış
    1. Gençlerden örnek davranış
    2. Öğrenciler İngilizce dil kampında
    3. Züccaciyede dijitalleşme ele alındı
    4. Pendik Belediyesi’nden örnek proje
    5. Taşlıçay’da su depolarının..
    6. Bakan Varank, Sandalye Fabrikası’nda..
    7. İkinci el otoda ’korsan’ tepkisi
    8. İzmit’te asfalt yama ihalesi yapıldı
    9. Polonyalı Müslümanlar’dan Diyanet’e..
    10. Babasından sonra oğlunun da nikahını..
    11. Üç kuşak aynı mesleği yapıyor
    12. Kamyonetten ot boşaltırken dengesini..
    13. (Özel) Minibüsçülere sivil trafik..
    14. SGB Ankara’da ziyaretlerde bulundu
    15. GÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz..
    16. Ay-yıldızlı ışıklandırma figürü..
    17. Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi..
    18. Rüşvet almak için öğrencinin çantasına..
    19. Hazırlık maçına sis engeli
    20. Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü
    21. İHA muhabirinin mutlu günü
    22. Manisa’da sevinç ve gözyaşı bir arada
    23. Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı
    24. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton,..
    25. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Kore’ye..
    26. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:..
    27. "Baştacı" ile artık yalnız değiller
    28. 45 yıl sonra madalyalarına kavuştular
    29. İNFOGRAFİKLİ- Sudan'da siyasi krizi..
    30. Afganistan'da polis merkezine bombalı..
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’