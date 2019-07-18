Gürtaş: "Çocukları başkalarıyla kıyaslamayın"

Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, 2019 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarını, aileler ve öğrenciler açısından değerlendirdi.

Başarının tek kriterinin sınavlar olmadığını ifade eden Özel Hayat Hastanesi Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, ailelerin de çocuklarını başka çocuklarla kıyaslama yapmaması gerektiğini özellikle vurguladı. Ne öğrencilerin ne de ebeveynlerin, sınavı bir ölüm kalım meselesi haline getirmemeleri konusunda ciddi uyarılar bulunan Gürtaş, “Sınav sonucu beklediği puanda olan öğrenciler çok mutlular. Hedeflerine ve hayallerine ulaşmanın keyfini sürüyorlar. Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var. O yüzde de bizi, düş kırıklığı yaşayan öğrenciler bekliyorlar. Bazıları çok çaba harcadım, çok çalıştım ama olmadı, bazıları da çok stresliydim benden beklenen performansı sergileyemedim diyor, bazıları da eksik çalıştım bu yüzden kötü puan aldım diyor. Öğrencilere ilk önerim başarının kıstasının asla bir sınav olmadığını akıllarından çıkarmamaları. Bu sınav sizin insanlık değerinizi, başarınızı, aklınızı ölçmüyor, yalnızca biriktirdiğiniz bilgiyi değerlendiriyor. Kötü puan almış veya heyecanınızdan dolayı en iyi performansınızı sergileyememiş olabilirsiniz ama bu sizin başarısız olduğunuzu göstermez” dedi.

Bu süreçte öğrencilerde düşünce hatalarıyla sık karşılaştıklarını belirten Gürtaş, şöyle devam etti:

“Çocuklarımıza tavsiyem; durumu felaketleştirmeyin. ‘Mahvoldum! Hayatımın sonu geldi. Nasıl başarısız olurum. Soranlara ne diyeceğim, ben aptal mıyım, kafam çalışmıyor mu?’ yerine ‘Hiçbir şey için geç değil’ deyin. Asla genelleme yapmayın, kendinize güvenin. ‘Bu sene kazanamadıysam ömür boyu kazanamayacağım’ diyerek kendi kendinizin motivasyonunu düşürmeyin. ‘Bu sene olmamış olabilir seneye daha gayretli olacağım’ deyin. Zihin okumaya çalışmayın. ‘Ailem, akrabalarım, arkadaşlarım benim hakkımda kötü düşünüyorlar. Onlara ne diyeceğim’ diye düşünmeyin.Etiketleme yapmayın. ‘Ben aptalım. Ben başarısızım! Ben tembelim!’ demeyin. Kendinize inanın. ‘İnsanların ne düşündüğünü bilemem, o düşünceleri kontrol de edemem ama tek bildiğim ben kendime inanıyorum ve güveniyorum’ deyin."

Öğrencilerin ailelerine de uyarılar bulunan Gürtaş, “Sadece öğrencilere değil ebeveynlere de bu süreçte önemli görevler düşüyor. Sınavı ne küçümsemeli ne de büyütmeliler. Çocuklarının tekrar sınava hazırlanması konusunda korkutucu olmak yerine teşvik edici olmalılar. Asla kıyaslama yapmamalılar. Sağladıkları imkânları bir tehdit aracı olarak kullanmamalılar. ‘Yemedik yedirdik, bütün maddiyatımızı bu sene sana ayırdık.’gibi cümlelerden mutlaka kaçınmalılar. Çocuklarının yanlarında olup onlara moral ve güven vermeliler” diye konuştu.