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Gürsu Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Gürsu Belediyesi, filosuna yeni kattığı araçlarla hizmet kalitesini güçlendiriyor.

08 Eylül 2019 Pazar 15:24
Gürsu Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Gürsu Belediyesi, filosuna yeni kattığı araçlarla hizmet kalitesini güçlendiriyor.


Gürsu Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe olarak temin edilen 600 bin lira değerindeki damperli kamyon ile Gürsu’nun altyapısına yönelik çalışmaları daha hızlı ve verimli gerçekleştirecek.


Aracı inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun gelişmesine paralel olarak hizmetlerimizin kalitesini iyileştiriyoruz. Filomuzu yeni araçlarımızla güçlendiriyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını çok daha süratle çözüme ulaştırabilmek için teknik altyapımızı yenilemeye özen gösteriyoruz. Kamyonumuzu ilçe halkının hizmetlerinde kullanmak üzere teslim aldık. Aracımızın ilçemize kazandırılmasına olan destekleri için Türkiye Belediyeler Birliği’ne teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.


Gürsu Belediyesi’nin araç filosu alınan 44 yeni araçla 68’a yükselmiş oldu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:24
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