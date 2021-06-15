Gürsel Tekin'i zora sokan soru: Tören sahte ise neden bu kadar kuduruyorsun?

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği asrın projesi olarak nitelendiren Kanal İstanbul için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak.

CHP'den akılalmaz iddia

Öte yandan Türkiye'nin yararına olacak her projenin önüne takoz koyan ve hizmet anlayışı sadece heykel dikmekten ibaret olan CHP tarafından Kanal İstanbul ile ilgili akılalmaz bir iddia ortaya atıldı.

Kanal İstanbul'un yapılması durumunda İstanbul'un susuz kalacağı, deprem riskinin artacağı, doğanın katledileceği hatta erkeklerin kısır kalacağı şeklindeki safsatalarla asrın projesini karalamaya çalışan CHP'nin son iddiası "bu kadar olmaz" dedirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kanal İstanbul için sahte bir "temel atma" töreni yapılacağını ileri sürdü.

"Kanal İstanbul'a değil, Kuzey Marmara Otoyolu'na ait bir bağlantı yolu için yapılacak köprünün temelini atacaklar. Kanal İstanbul' un temelini atacağız diye kimseyi kandırmasınlar" diyerek akla ziyan sözler sarfeden CHP'li Gürsel Tekin açıklamasının devamında hezeyan dolu şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında yıllar öncesinde ihalesi viyadük olarak yapılmış, Sazlıdere Barajı üzerinden geçişi sağlayacak olan bir köprüyü sırf Cumhurbaşkanı'nın dediği olsun diye ‘çakma Boğaziçi' köprüsüne çevirmek için temel atma töreni hazırlığı yapılıyor. Örnek olarak söylüyorum; 3 liraya bitecek olan bu viyadük şimdi 10 liraya bitecek. Ortada kanal falan yok aslında. Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında yapılacak olan bir viyadüğü Kanal İstanbul'a aitmiş gibi gösterip, sahte temel atma töreni diye millete yutturmak istiyorlar."

Alay konusu oldu

Kanal İstanbul projesinin Türkiye'yi her açıdan tehdit ettiğini iddia ederek milletin aklıyla alay etmeye kalkan Gürsel Tekin, "Her açıdan ülkemizi tehdit eden Kanal İstanbul'la mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde haddini aşan sözler sarfetti.

Kanal İstanbul için yapılacak törenin sahte olduğunu ve temel atılmayacağını iddia eden Gürsel Tekin'in bu denli kudurması dikkat çekti.

Kendilerine bakmadan AK Parti'yi kurnazlıkla suçlayan Gürsel Tekin sosyal medyada alay konusu olurken "Madem tören sahte ise neden bu kadar kuduruyorsun?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Gürsel Tekin'in ti'ye alındığı o paylaşımlar: