Gürsel Tekin'e takipçisinden kapak! Sen önce CHP'yi değiştir!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Economist'in 2017 yılındaki 'en güvenli şehirler' araştırmasında İstanbul'un 60 şehir arasında 40. olarak belirlenmesine atıfta bulunarak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Ekonomist'in araştırmasına ilişkin sonuçları Twitter'dan paylaşarak, "Bu tabloyu değiştireceğiz. İstanbul huzur ve güven şehri olacak" yorumunda bulundu.

'CHP'DEKİ TABLOYU NE ZAMAN DEĞİŞTİRECEKSİNİZ?'

Tekin'in bu paylaşımına anında cevap veren bir takipçisi, "Pardon Gürsel bey affınıza sığınıyorum ama CHP’deki bu vahim tabloyu ne zaman değişteceksiniz? Teşekkürler" notunu paylaştı.

'PKK CENAZELERİNE KATILDIKÇA ZOR OLACAK'

Bir başka takipçisi ise, "Siz olduğunuz surece pkklilari hastanede ziyaret edip cenazelerine katildiginiz surece bu ulkeye size rağmen huzur getirmemiz zor olacak" diye yazdı.