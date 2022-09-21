Gürsel Tekin’den “ülkücü” riyakarlığı!

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“HDP’ye bakanlık verilebilir.” sözleri ile kamuoyunda tartışmalara sebep olan, 6’lı masadan bazı isimlerin de tepki gösterdiği CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı’ya konuştu.

Programda CHP’li Barış Yarkadaş’ın İYİ Partili bir milletvekilinin CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale aldığını ortaya çıkarması gündeme geldi.

Fatih Altaylı’nın gündeme getirdiği Barış Yarkadaş’a ilişkin konuşan Gürsel Tekin, Yarkadaş’ın babasının 1 Eylül darbesine giden süreçte, sağcılar tarafından CHP’li olması sebebi ile öldürüldüğünü, amcasının da yine bir saldırı sebebi ile sakat kaldığını söyledi.

Bir yandan dönemin ülkücülerinden Müsavat Dervişoğlu’nun olduğu İYİ Parti ile ittifak yapıp, diğer yandan da “bizim babalarımız CHP’li olduğu için öldürüldü” diyerek rantını toplamaya çalışan Tekin’in riyakarlığı tepkilere sebep oldu.