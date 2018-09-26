Gürsel Tekin'den 'pahalı gömlek' açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hakkındaki iddialarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Gürsel Tekin, "Ekonomik krizin had safhada olduğu dönemde benim gömleğim ve mal varlığım sorun oldu" dedi.

"NASIL BİN LİRALIK GÖMLEK ALIRMIŞ? SENİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ"



“Benim gömleğimin peşine düştüler" diyen Gürsel Tekin, “Gömleğim bin lira, Gürsel Tekin bin liraya gömlek nasıl alırmış? Helal paramla 10 milyonluk gömlek de alırım. O seni hiç ilgilendirmez" dedi.

"BENİ ÜZEN SÖZDE CHP KILIKLILARDIR"



Tekin, daha sonra gömleğin faturasını göstererek, “Gömleğin faturası da burada. Gözlerinizin içine sokayım, utanmayacaksınız, arlanmayacaksınız ama. Beni de üzen benim arkadaşlarımdı, sözde CHP kılıklılardır. 35 yıldır bu okulun, bu yuvanın çocuğuyum. Siz beni anlayamamışsanız lanet olsun size. Ben bunları anlıyorum, bunlar suç ortakları, bunların acıları var" diye konuştu.

"GÖMLEĞİN TANESİ 185 LİRA"



"Utanmadınız mı? Bir tanesi de bizden aday adayı olmuş" diyen Tekin, "Ama bunların hepsinin hesabını soracağım. Gömleğin fiyatı; 2 gömlek 390 lira yani gömlek 185 lira. Hiç boğazımızdan haram girmemiştir, girmez. Fıtratımızda yok" şeklinde konuştu