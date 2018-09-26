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Gürsel Tekin'den 'pahalı gömlek' açıklaması

Cuma günü esnaf cuma namazındayken Kapalı Çarşı'ya giderek ekonomi kötü algısı oluşturmaya çalışan CHP'li Gürsel Tekin, pahalı gömlek eleştirileri üzerine basın toplantısı düzenledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:39
Gürsel Tekin'den 'pahalı gömlek' açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hakkındaki iddialarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Gürsel Tekin, "Ekonomik krizin had safhada olduğu dönemde benim gömleğim ve mal varlığım sorun oldu" dedi.

"NASIL BİN LİRALIK GÖMLEK ALIRMIŞ? SENİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ"

Benim gömleğimin peşine düştüler" diyen Gürsel Tekin, “Gömleğim bin lira, Gürsel Tekin bin liraya gömlek nasıl alırmış? Helal paramla 10 milyonluk gömlek de alırım. O seni hiç ilgilendirmez" dedi.

"BENİ ÜZEN SÖZDE CHP KILIKLILARDIR"

Tekin, daha sonra gömleğin faturasını göstererek, “Gömleğin faturası da burada. Gözlerinizin içine sokayım, utanmayacaksınız, arlanmayacaksınız ama. Beni de üzen benim arkadaşlarımdı, sözde CHP kılıklılardır. 35 yıldır bu okulun, bu yuvanın çocuğuyum. Siz beni anlayamamışsanız lanet olsun size. Ben bunları anlıyorum, bunlar suç ortakları, bunların acıları var" diye konuştu.

"GÖMLEĞİN TANESİ 185 LİRA"

"Utanmadınız mı? Bir tanesi de bizden aday adayı olmuş" diyen Tekin, "Ama bunların hepsinin hesabını soracağım. Gömleğin fiyatı; 2 gömlek 390 lira yani gömlek 185 lira. Hiç boğazımızdan haram girmemiştir, girmez. Fıtratımızda yok" şeklinde konuştu

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 13:39
  1. İstanbul
  2. gürsel tekin
  3. gürsel tekin gömlek

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan9 dk önce
    Haram ve Gürsel tekin KAFA KILLARINDAN AYAK TIRNAKLARINA KADAR HARAMSIN
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş22 dk önce
    boğazımdan haram giymemiş diyor gürsel. daha dün yargıtaydaki dosyasını yok ettirdi çünkü hapise girecekti yolsuzluktan. davva neticeside durdu çünkü milletvekili olunca banyo yapar gibi suçlardan arınıyorlar. işte wc şey tc adaleş ve kanunları böyle. yaşasın suçlular cenneti wc şey tc adaleş ve kanunları.
  • Mesut DAŞMesut DAŞ37 dk önce
    Adam gömlek reklamiyapmiş
  • saddisaddi43 dk önce
    ... bunlar konuştukça batıyor. CHP ilahi bir şerdir.Müslümanlar imtihanda. CHP doğrudan cehenneme çeker. Yani sadece kafirler ve münafıklar ve kendini müslüman sanan avanaklar oy verir.
  • atalayatalay52 dk önce
    AHAHAHAHAHAHH ABOĞAZDAN HARMA GEÇMEDİ KABZIMAL :) ÇAYCIO HELAL OLACAKTI YANLIŞ TELAFFUZ ETTİN
  • şirinşirin57 dk önce
    eeee .... şeref yoksunu senide eleştiriler ilgilendirmez
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL59 dk önce
    Kuduruyorsun Gürsel..konu senin gömlegin degil konu senin YALANLARIN!!!
  • müslümanmüslüman59 dk önce
    tanker muavinine bakın hele neler diyi...
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Bizde yuttuk çakal
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