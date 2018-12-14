Gürsel Tekin'dem 'İmamoğlu' isyanı: Benden daha iyi bilen yok!

CHP İstanbul adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağına kesin gözüyke bakılıyor. Adaylardan Gürsel Tekin'in devre dışı kaldığı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun İmamoğlu ile görüşmesinin ardından gözler, uzun süredir İstanbul adaylığı için çalışan isimlerden İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e çevrildi.

Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğu iddia edildi

CHP yönetimine kırgın olduğu kulislere yansıdı. "Uysalım ama koyun değilim" sitemi çok konuşuldu. Geçtiğimiz çarşamba günü Kılıçdaroğlu ile yemekte biraraya gelerek, İstanbul'a talip olduğunu bir kez daha iletti. Gürsel Tekin, BBC Türkçe'nin sorularını cevapladı.

Tekin, şunları söyledi;

"Mütevazi davranmayacağım"

"2014'deki seçimlerde bütün itirazlarımda keşke haksız çıkmasaydım ama maalesef itirazlarımın tamamında haklı çıktım. Umut ederim ki 2014'de yapılan bu hatanın aynısının 2019'da yapılmaz, ben bunun için çaba sarfediyorum. Bu çabam ciddiye alınır, alınmaz, bilemiyorum. Ama ben bu çabamı sonuna kadar sürdüreceğim. Yani çok mütevazi davranmayacağım. İstanbul'u benden daha iyi bilen bir siyasetçinin olduğuna da inanmıyorum.

"Çalışmalarım sürecek"

Benim (adaylık) çalışmalarım devam ediyor, resmi olarak aday açıklanana kadar da devam edecek. Hangi arkadaşımıza görev verilir bilemem ama ben başarılı olmasını isterim.

"Yıldırım'ın adaylığının nedeni benim"

Aslında AK Parti, Gürsel Tekin'in karşısına Binali Yıldırım'ı konumlandırdı. O nedenle Binali Yıldırım'ın aday olarak çıkış sebebi Gürsel Tekin'dir. Çünkü, kendilerini muhafazakar olarak olarak tanımlayan kesimlerin çok rahatlıkla Gürsel Tekin isminde birarada olabileceğin görüyorum. Çünkü İstanbul'da yaşayan insanların derdi kederi aynı. Fikirtepe'de kafasına evi yıkılan perişan olan Bingöllü de Rizeli de Gümüşhaneli kardeşim de var, onun için farketmiyor, yoksulun kaderi aynıdır."