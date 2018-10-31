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Gürsel Tekin, İstanbul'da aday olacağını açıkladı!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Tekin, "Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır." dedi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:38
Gürsel Tekin, İstanbul'da aday olacağını açıkladı!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olup olmadığına ve CHP'den adaylık için ismi geçenlere yönelik soruya Tekin, şöyle karşılık verdi.

"İstanbul'da adayım"

Tekin şunları söyledi;

"Elbette adayım. Bütün arkadaşlarım çok kıymetlidir, hiçbir arkadaşım rakibim değildir. 4 yıl önce İstanbul'da bütün bu çalışmalara başlayan bir siyasetçiyim. Bugün aday gibi davranıyorum, yarın partim ne yapar o beni hiç ilgilendirmez. Bu çalışmalarımı sekteye uğratacak hiçbir şey içinde değilim. Sahada seçmenlerin çok büyük desteğini görüyorum. Gürsel Tekin'i test etmek istiyorsanız Bağcılar'a, Esenler'e, Sultanbeyli'ye, Esenyurt'a soracaksınız. CHP'nin en az oy aldığı yerlerde, vatandaşların derdine derman olmak istiyoruz. Bu konuda sahada sıkıntımız yok. İstanbul ile ilgili çok ciddi projelerimiz ve güçlü kadrolarımız var. İstanbul'da sadece 16 milyon vatandaşımızın sorununu değil, misafir olan 1 milyona yakın Ortadoğu ve Afrika coğrafyasından gelenlerin de dertlerini dert edindik. Afrikalıların mahallesindeydim geçen hafta. Kaç bin Afrikalı, Ortadoğulu seçmenin olduğunu bilen bir siyasetçiyim. Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır. 2 bin 800 oyumuz var. Neden olmasın?"

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:38
  1. Gürsel Tekin
  2. CHP
  3. İstanbul
  4. aday

YORUM YAZ

  • adayaday48 dk önce
    başka bi b.k olacağınızda yok her bi şeye aday olun sonra o b.k un üstüne oturun kalın. zevke bak.
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Kim tutar seni karaoğlan ben oyuma sana ...acağım
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