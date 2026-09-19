Gürsel Tekin: Genel Başkan, Genel Merkezi yeniden yapılanma konusunda kararını verecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen 16. Rozet Takma Töreni'nde konuşan Gürsel Tekin, il başkanlığı görevine ilişkin mahkeme kararının kendilerine henüz tebliğ edilmediğini belirterek "Bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi, salı günü bize tebliğ edilir. Önümüzdeki günlerde partimizin Genel Başkanı, Genel Merkezi yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir" dedi.

Parti yönetimiyle ilişkilerine de değinen Tekin, "Genel Merkez yönetimiyle, Genel Başkan'la zaten temasımız var, herhangi bir sorunumuz yok" diye konuştu. Törene Tekin'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ve partililer katıldı.

Tekin, Hüseyin Gün için "istihbaratçı, ajan" dedi

Parti içindeki tartışmalara sert ifadelerle giren Tekin, sosyal medya paylaşımlarını hatırlatarak "'153 bin kişilik ordu kurdum' diyen Hüseyin Gün'ü hatırlatmak isterim. Bu vatandaş bir istihbaratçı, bir ajan" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden itibaren partiye zarar gelmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Tekin, merdivenlerin ve koltukların kırıldığını, bilgisayarların çalındığını öne sürdü. Defterin ve mali işlerin teslim edilmediğini, sosyal medya hesaplarının da halen teslim edilmediğini savunan Tekin, önlerindeki tek yolun icra olduğunu, ekonomik olarak çok sıkıntıda kalmalarına rağmen bu yola başvurmadığını aktardı: "Ben ise asla bu kötülüklere rağmen icrayla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hiçbir şey yapmayacağımızı söyledim."

"Pirincin içindeki beyaz taşları seçmek çok zordur"

Tekin, "Biz bu mücadeleyi verirken, yanımızda zannettiğimiz belli unsurların bunlarla iş birliği içinde olduğunu fark ettik" diyerek "korsan seçim" olarak nitelendirdiği ara seçimde bir kısım kişinin bu iş birliğiyle il yöneticiliklerini ve ilçe başkanlıklarını aldığını iddia etti. "Pirincin içindeki beyaz taşları seçmek çok zordur. Siyah taşları görebilirsiniz. Beyaz taşlarla ilgili büyük hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullandı.

"İnanın tehdit, şantaj, iftiralar, yalanlar. Hiçbirisi beni yaralamadı" diyen Tekin, kendisini yaralayan tek şeyin, yanlarında sandığı bir kısım kişinin kendilerinin maaş aldığını söylemesi olduğunu belirtti. Bu sözlere "Bizim o maaşlara ihtiyacımız olsaydı 76 itirafçının bir tanesinin ortağı olurduk. Yüzün üzerinde itirafçı var" karşılığını veren Tekin, itirafçıların tamamının geçmiş dönemdeki yöneticilerin iş ortağı olduğunu ileri sürerek "Yürekleri yetiyorsa, bakın bu cümlelerimi çok rahatlıkla dava edebilirler" dedi.

Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizim, benim arkadaşlarımın sadece mücahit arkadaşları oldu, müteahhit arkadaşları olmadı" dedi. "Allah bize bir ömür verirse bu itirafçıları, bu müteahhitlerin hiçbirisinin buradaki parçalarını bırakmayacağım, merak etmeyin" diyen Tekin, konuşmasının sonunda Genel Başkan'a seslendi: "Şimdi sizden bir tek ricam var Sayın Genel Başkanım, başka bir kardeşiniz olarak şunu söyleyeyim, beyaz taşları hep beraber temizleyeceğiz."

Şimşek: "Bu partiyi holding yaptılar"

Törende söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, iki yıl önce televizyonlara çıkıp konuşmaya başladıklarında söylediği sözleri aktardı: "Hemen şunu söylemiştim, 'Bu partiyi holding yaptılar. Sahibi Silivri'de, CEO'su da Özgür Özel, posta güvercini' demiştim." O gün 3-5 arkadaş olduklarını anlatan Şimşek, "Anamız, babamız, imanımız kalmadı, edilmeyen hakaret kalmadı" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Kongresi'ne verilen tedbir kararını kaldırdı. Kararın kaldırılmasıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Tekin'in görevi sona ermiş, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İstanbul İl Başkanı olarak atandığı iddia edilmişti.