Gürşat Kale, İncirliova’ya 7 yeni tesisi daha kazandırdı

İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 7 tesis; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katılımlarıyla görkemli bir törenle açıldı.

İstiklal Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Park ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen törende Taziye Evi, Hürriyet Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Park ve Sosyal Tesisleri, Erbeyli Spor ve Sosyal Tesisleri, Gerenkova Beşiktaş Şeref Bey Spor ve Sosyal Tesisleri, Gerenkova Mahallesi Ressam Cemil Karababa Çocuk Oyun Parkı, Acarlar Yunus Şentürk Çocuk Oyun Parkı hizmete girdi.

“Çalışkan bir Başkanımız var”

Şehit Polis Fethi Sekin Park ve Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan taziye evinde incelemelerde bulunan

Bakan Selçuk; “Bu tesislerin yapımında emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür ederim. Maşallah çalışkan bir başkanımız var. Her alanda hizmetleri gerçekleştirmiş. Kendisini kutluyorum” dedi.

İncirliova Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaç ve talebine yanıt verecek hizmetlerin yanı sıra tesislerin ilçeye kazandırılmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Kale ise; “Bu tesis bizim için büyük öneme sahiptir. Birincisi şehit polisimiz Fethi Sekin’in ismi burada yaşatılacaktır. Bir diğeri ise İncirliova’mızda her seçim döneminde gündeme gelen ancak bir türlü yapılmayan taziye evini içerisinde barındırmaktadır. Tesisimizin yapımında maddi ve manevi katkısı bulunan hayırsever vatandaşlarımızın yanı sıra tesislerimizin açılışını gerçekleştiren Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi ile tüm misafirlerimize teşekkür ediyor. Şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

İncirliova Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Alperenler Mehteran Takımı gösterileri açılış törenine renk katarken Ses Sanatçısı Yıldırım Yıldızdoğan ve Yerel Sanatçı Ezgi Solak’ın seslendirdiği parçalarla yüzlerce kişi gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Törene, Bakan Selçuk’un yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve yönetimi, MHP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam ve yönetimi katıldı.