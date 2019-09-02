0553 313 94 23

Gürpınar Belediyesinden muhtaç aileye ev yapımı

Van’ın Gürpınar Belediyesince hayata geçirilen Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) projesiyle evi yıkılan vatandaşa ev yapıyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:05
Gürpınar Belediyesinden muhtaç aileye ev yapımı

Van’ın Gürpınar Belediyesince hayata geçirilen Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) projesiyle evi yıkılan vatandaşa ev yapıyor.


Güzelsu Mahallesinde evi yıkıldığı için belediyece tahsis edilen konteynerde yaşamını sürdüren aileye şimdi de ev yapımı için yardım çalışmaları başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanarak aileye teslim edilmesi planlanan evin temel işlemleri bitmiş olup kaba inşaatında çalışmalar sürmektedir. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, belediyenin bu tür mağduriyetler karşısında her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydetti. Bu anlamda da çeşitli projeler ürettiklerini kaydeden Başkan Tanış, “Gürpınar İyilik Merkezi’yle birçok insanımızın yüreğine dokunduk. Gönül belediyeciliğini ilçemizde hakim kıldık. Şimdide hayırsever iş insanlarımızın desteğiyle projemizi daha da genişleterek muhtaç ailelere ev yapıyoruz. Bu anlamda bir ilki gerçekleştirerek zengin insanların, yoksul insanlara ulaşması sağlıyoruz. Allah’ın izniyle evi kısa süre içerisinde ailemize teslim edeceğiz. Bu anlamda bizlere destek veren iş adamlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Projemiz kapsamında tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi çok ailemiz var o yüzden buradan hayırsever iş insanlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada elektrik fiyatları
    1. Spot piyasada elektrik fiyatları
    2. Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11..
    3. STK’lar yoksulluğun azaltılması için..
    4. Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı..
    5. Park yeri kavgası kanlı bitti
    6. Bağdat'ta Uluslararası Sağlık Fuarı..
    7. Mudanya Kitap Fuarı 45 bin okuru..
    8. Başkan Akgün’den imar planı müjdesi
    9. Sümela Manastırı’ndaki yapılar..
    10. Edirne’de balık tezgahları..
    11. Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı
    12. Sırbistan'da 3 gurbetçi trafik..
    13. Denizli'de kaybolan kız çocukları..
    14. Avukat Ali Dilber, “Avukatlık olmak..
    15. Groupe PSA'da üst düzey değişiklik
    16. Başkent’te Zabıta Teşkilatı’nın 193...
    17. Adli yıl açılışına kadın cinayetleri..
    18. Başkan Özdoğan’ın acı günü
    19. Manisa’da Değerli Zamanlar Projesi..
    20. Kırşehir’de kaza: 5 yaralı
    21. Kamu Denetçisi Şeref Malkoç: İnsan..
    22. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    23. Eğitim döneminin ilk gününde Hong..
    24. Ekonomistler büyüme verisini..
    25. Mezgit ve İstavrit bolluğu tezgahları..
    26. Korgan-Niksar yolunun tamamlanmasına 6..
    27. Balıklar tezgahlara serildi
    28. Kayserili Hayırseverler Kansere Karşı..
    29. Ahmet Davutoğlu: Bu büyük bir kayıp
    30. CHP'li belediyelerde "zam" furyası!..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak