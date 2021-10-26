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Gündem Gürkan Zengin: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus ruleti oynadı
Gündem

Gürkan Zengin: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus ruleti oynadı

Canlı yayında açıklamalarda bulunan gazeteci Gürkan Zengin, 10 Büyükelçi krizini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Rus Ruleti' ile çözdüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 01:08:00 -

Büyükelçilerin Osman Kavala çıkışı ile hadsiz bir şekilde Türkiye'nin içişlerine yönelik bir hamle yaptıklarını ve Kavala üzerinden Türkiye'ye rest çektiklerini anlatan Gürkan Zengin "Erdoğan bu resti gördü. Avrupa'nın Amerika'nın ummadığı, tahmin etmediği kadar sert bir tepki. 10 büyük elçinin sınırdışı edilmesini talep etti ve bunda ısrar etti. Bunu beklemiyorlardı" dedi.

Bu durumun İngilizce dilinde "game changer" "oyun değiştiren yaklaşım" dendiğini hatırlatan Gürkan Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı süresince Avrupa ile anladığı dilden konuşan bir lider olduğunu buna karşın özellikle ABD ile ilişkilerde 4 büyük krizde alttan aldığını belirterek 10 büyükelçi krizinde takındığı tavrıla kendisinin öngörülemediğini bilen batı için tam bir "Rus Ruleti" oynadığını önce ateşlediği silahı daha sonra masaya koyduğunu ve diğer ülkelerin de bu durum karşısında geri adım atmak zorunda kaldıklarını anlattı.

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