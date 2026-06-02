Özel, FETÖ’nün 2 numarasına biat etti

Görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’ye sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediği için özür dilemesinin” yankıları sürerken, ortaya yeni belgeler saçılmaya başladı. FETÖ/PDY’nin Manisa yapılanmasında önemli yeri olan ve geçmişte verdiği ifadede dikkat çeken açıklamalarda bulunan Enis Uludemir, 07/05/2026 tarihli ek ifadesinde Özgür Özel’in FETÖ tarafından hazırlanan listede yer aldığını, seçim süreçlerinde örgüt desteği gördüğünü ve örgütün kritik ismi Mustafa Özcan’a biat ettiğini ve ikili arasında yüklü miktarda para trafiğinin bulunduğunu öne sürdü.

ÖZEL, ÖRGÜT LİSTESİNDE

Özel’in isminin ByLock yazışmalarında “parlatılacak” isimler arasında yer aldığını hatırlatan Uludemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu ifadesinde, 2008 yılında ismini “Özgür Özel - Eczacı” şeklinde bizzat kendisinin kaydettiğini söyledi.

SEÇİMLERDE DESTEK

2009 yerel seçimleri ve sonrasında Özel’e FETÖ tarafından ciddi destek sağlandığı belirten Uludemir, kamuoyunu yönlendirmeye yönelik propaganda faaliyetlerinin de organize edildiğini anlattı. Özel’in seçim sonrası açıkladığı “250 kişilik üye kazandırdık” söylemine dikkat çeken Uludemir, bu isimlerin FETÖ’nün yönlendirmesiyle belirlenen kişiler olduğunu belirtti. Fetullah Gülen sonrası örgütün başına geçtiği iddia edilen Mustafa Özcan’ın Avrupa yapılanmasını yönettiğini ve bu süreçte Özel ile temas kurduğunu belirten Uludemir, Almanya’da gerçekleşen görüşmede Özel’in Özcan’a yüksek miktarda para aktardığı, bu ilişkinin örgütsel bir bağlılık çerçevesinde geliştiğini söyledi.

2.5 MİLYAR AKTARDI

Uludemir, şöyle devam etti: “Örgüt üyesi bir isim, bana Fetö’nün Avrupa yapılanmasına bağlı olduğunu Gülen öldükten sonra yerine Özcan’ın geçtiğini Avrupa’da ciddi faaliyetler yürüttüğünü, Özcan’ın Almanya ülkesinde Özel ile görüştüğünü, Özel’in burada Özcan’a biat ederek 2.5 milyar TL para verdiğini anlattı. Ben bunları nereden bildiğini sorduğumda mahrem olan mütevelli heyet toplantılarında bu konuların konuşulduğunu söylemişti.”