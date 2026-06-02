Mansur'un da önünü FETÖ açmış

Mansur'un da önünü FETÖ açmış

CHP içinde ‘parlatılacak’ isimler arasında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in yanısıra Mansur Yavaş’ın da olduğu iddiası ifadeye yansıdı. FETÖ şüphelisi Mustafa Altınay, ifadesinde, yerel seçimlerde CHP’li Mansur Yavaş’ın desteklenmesi için talimatın bizzat elebaşı Fetullah Gülen’den geldiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu’nun FETÖ itirafı bomba etkisi yaparken ortaya yeni belgeler saçılmaya başladı. Ekrem İmamoğlu’nun Samanyolu TV’de yorumculuk yapması, Özel’in isminin ByLock yazışmalarında “parlatılacak” isimler arasında yer aldığının ortaya çıkmasının ardından şimdi de örgütün Mansur Yavaş’a yönelik destek toplantıları yaptığı anlaşıldı. Akit’in ulaştığı belgelere göre; Mustafa Altınay isimli örgüt şüphelisi şahsın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na etkin pişmanlık kapsamında verdiği 2017 tarihli ifadesinde, yerel seçimlerde Yavaş’ı destekleme kararı alan FETÖ’nün seçim stratejisini tek tek anlattığı görülüyor.

 

17-25 ARALIK MİLAT OLMUŞ

Yavaş’a FETÖ tarafından destek verilmesine ilişkin kararının 17-25 Aralık kalkışmalarından hemen sonra verildiğini belirten Altınay, şunları kaydetti: “Olaylardan 2 ay kadar sonra Mart ayında yerel seçimler vardı, bu seçimlerden 3 hafta kadar önce daha önce de ifademde belirttiğim gibi Atlantik Eğitim Kurumlarına ait İncek’te bulunan Nevin Gökçek Anadolu Lisesi’nin toplantı salonunda Çankaya bölgesindeki bütün mütevelli gruplarının katıldığı bir genel toplantı olmuştu. Bu toplantıda Abdullah Abdulkadiroğlu gazete haberlerini de göstererek bir sunu yapıp süreçle ilgili bizleri ikna etmeye çalıştı. Bu süreçte yani yerel seçim sürecinde o tarihlerde Yavaş’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı gündeme gelmişti.

 

BİZZAT GÜLEN İSTEMİŞ

Katıldığım mütevelli toplantısında ‘CHP’den aday olan Yavaş’a seçimlerde oy verilmesi gerekebilir’ denmeye başlandı. Bu diğer toplantılarında da dile getiriliyor diye duymuştum. Yerel seçimlere iki hafta kala Murat hoca açıkça Yavaş’ın destekleneceğini, ona oy verileceğini, kazanması için çalışmamız gerektiğini açıkça söyledi. Arkadaşların büyük kısmı siyasi görüşleri de CHP ile aynı olmadığı için karşı geldiler. Ancak Murat hoca ‘Bana söylenen bu’ Fetullah Gülen’i kast ederek ‘Büyüğümüzden bu şekilde talimat geldi, ben size tebliğ etmek zorundayım’ dedi. Seçim öncesindeki mütevelli toplantılarında bu konu sürekli konuşulup tartışıldı, kafamızda cemaatin izlediği yol konusunda tereddütler yoğunlaştı. Bu yerel seçimlerde mütevelli hocamız Murat hoca ve onun gibi başka hocaların ayrıca cemaatle bağlantılı öğrencilerin sandık görevlisi olarak seçimlerde aktif olarak çalıştıklarını duydum. Mütevelli toplantılarında da bunu Murat hoca ifade etti. Hatta Murat hoca ‘Çevrenizden sandık üyesi olacak kişiler varsa isimlerini bildirin’ diyerek talepte de bulundu.”

 

ÖNCEKİ SEÇİMİ KAZANAMADI AMA

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ABB Başkanlığı için aday olan Yavaş, AK Partili Başkan Melih Gökçek karşısında kaybetmişti. FETÖ’nün Yavaş’a destek vermesine karşın Melih Gökçek 1 milyon 416 bin 770 oy ve yüzde 44,82 oy oranıyla yeniden Başkan seçilirken, oyların yüzde 43,82’sini teşkil eden 1 milyon 385 bin 38 oy alan Yavaş seçimi kaybetmişti. Ancak son iki seçimi kazandığını unutmamak gerek!

