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Gürhan Altundaşar kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Gürhan Altundaşar

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Gürhan Altundaşar'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gürhan Altundaşar kimdir? Gürhan Altundaşar kaç yaşında? Gürhan Altundaşar nereli?

26 Şubat 2019 Salı 00:49
Gürhan Altundaşar kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Gürhan Altundaşar

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Gürhan Altundaşar'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gürhan Altundaşar kimdir? Gürhan Altundaşar kaç yaşında? Gürhan Altundaşar nereli?

Gürhan Altundaşar kimdir? 

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Gürhan Altundaşar, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

 

1984 Ankara doğumluyum. İlk ve orta okulu nerde okuduğumu merak etmiyorsunuzdur diye yazmıyorum. Üniversiteyi Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda okudum. Bu dala tutunmam uzun bir süreç oldu. 5 yıl sınavlara girdim. Genelde aileler çocuklarının oyuncu olma isteğini desteklemezken benimkiler aksine hep desteklediler. Ben sınava girmeyeceğim dedikçe adıma başvuru yaptılar, sanki yarışma programına katılıyorum. Ama zafer inananlarındır, anneme babama teşekkürler2013 yılında kendimi oyunculuk şehri İstanbul'a tayin ettim. Burada çeşitli tiyatrolarda yer aldım. 2016 yılında BKM Mutfak ile tanıştım. O zamandan beri mutfakta pişiyorum. 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:49
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