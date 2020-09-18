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Spor Güreşte Kovid-19 üzüntüsü
Spor

Güreşte Kovid-19 üzüntüsü

Gençler Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü ve bir antrenörde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 12:17:08 -
Güreşte Kovid-19 üzüntüsü


ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu, Gençler Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Ruşen Çetin ile Gençler Serbest Güreş Milli Takım antrenörlerinden Hüseyin Çetin’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada "Gençler Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Ruşen Çetin ve Gençler Serbest Güreş Milli Takım antrenörlerinden Hüseyin Çetin’in Kovid-19 hastalığına yakalandıklarını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavileri süren hocalarımıza Allah’dan acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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