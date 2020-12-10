  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Güreşte Dünya Kupası heyecanı yaşanacak
Spor

Güreşte Dünya Kupası heyecanı yaşanacak

Dünya Kupası, 12-18 Aralık tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:43:41 -
Güreşte Dünya Kupası heyecanı yaşanacak

ANKARA (AA) - Güreşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal edilen Dünya Şampiyonası'nın yerine düzenlenecek Dünya Kupası, 12 Aralık'ta Sırbistan'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli güreşçiler, 12-18 Aralık tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek Bireysel Dünya Kupası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Organizasyonda mindere ilk olarak grekoromen stilde mücadele eden milli güreşçiler çıkacak. Hazırlıklarını İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde tamamlayan Grekoromen Milli Takımı, bugün akşam saatlerinde Sırbistan'a hareket edecek.

Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli güreşçiler şunlar:


- Grekoromen


55 kilo: Şerif Kılıç

60 kilo: Ahmet Uyar

63 kilo: Abdurrahman Altan

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Furkan Bayrak

82 kilo: Salih Aydın

87 kilo: Doğan Göktaş

97 kilo Süleyman Demirci

130 kilo: Osman Yıldırım


- Kadınlar


50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Mehlika Öztürk

59 kilo: Elif Yanık

62 kilo: Cansu Aksoy

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun

76 kilo: Yasemin Adar


- Erkekler serbest stil


57 kilo: Şaban Kızıltaş

61 kilo: Recep Topal

65 kilo: Ahmet Duman

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Fazlı Eryılmaz

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Erhan Yaylacı

97 kilo: Süleyman Karadeniz

125 kilo: Oktay Güngör

Öte yandan Dünya Güreş Birliği, Dünya Kupası'na katılanlara para ödülü de verecek. Birinciler 4 bin, ikinciler 3 bin, üçüncüler ise bin 500 İsviçre frangı ödül alacak. Ayrıca takım sıralamasında ilk 3 sırayı alan takımlar ödüllendirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkes ihlalinde bulundular! İki ülke arasında çatışma
Dünya

Ateşkes ihlalinde bulundular! İki ülke arasında çatışma

Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışmada 2 Hint ve 2 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yap..
ABD Senatosundan F-35 kararı
Dünya

ABD Senatosundan F-35 kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçla..
Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...
Dünya

Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...

Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, Türkiye ile olası çatışma ihtimalini değerlendirdi. Sisi, “Mısır asla saldıran taraf olmayacak” de..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay