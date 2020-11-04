  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gürcistan’ın eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili koronavirüse yakalandı
Dünya

Gürcistan’ın eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili koronavirüse yakalandı

Gürcistan’ın eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili, birkaç hafta önce hafif semptomlarla yeni tip koronavirüs geçirdiğini duyurdu. Saakaşvili, koronavirüsle enfekte olduğunu, hastalığı atlatmasının ardından antikor testi sonucu öğrendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:36:00 -
Gürcistan’ın eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili koronavirüse yakalandı

Gürcistan’ın eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili, birkaç hafta önce hafif semptomlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirdiğini açıkladı. Eski devlet başkanı koronavirüsle enfekte olduğunu, hastalığı atlatmasının ardından antikor testi sonucu öğrendi.

"Dikkatli olmalıyız"

Saakaşvili Gürcistan’da yayın yapan TV Pirveli’ye açıklamasında, "Geçtiğimiz birkaç hafta öncesine kadar ben kendim de bu virüsle enfekteymişim, hafif bir gripten daha hafif geçirdim. Birçok insan da aynısını (hastalığı hafif geçirdiğini) söylese de biz yine de dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Eski devlet başkanı, herhangi belirgin bir semptom göstermediğini ve Kovid-19’a yakalanmış olduğunu da antikor testi sonucu öğrendiğini sözlerine ekledi.

2 Kasım günü ise Gürcistan Başbakanı Giorgi Gaharia'nın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Başbakan pozitif çıkmasından bir gün önce güvenlik ekibinden bir kişinin koronavirüse yakalandığının anlaşılmasıyla kendini izolasyona almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'
Dünya

Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'

ABD'de bir market zincirinde çalışan bir kadının sosyal medya hesabından yayınladığı istifa görüntüleri milyonlarca kez izlendi...
ABD seçimlerinde merak edilen isim olan İlham Omar'ın akıbeti belli oldu
Dünya

ABD seçimlerinde merak edilen isim olan İlham Omar'ın akıbeti belli oldu

ABD seçimlerinde akıbeti merak edilen Somali kökenli başörtülü İlhan Omar, Minnesota eyaletinden ABD Temsilciler Meclisine yeniden seçildi...
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay