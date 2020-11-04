Gürcistan’ın eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili koronavirüse yakalandı

Gürcistan’ın eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili, birkaç hafta önce hafif semptomlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirdiğini açıkladı. Eski devlet başkanı koronavirüsle enfekte olduğunu, hastalığı atlatmasının ardından antikor testi sonucu öğrendi.

"Dikkatli olmalıyız"

Saakaşvili Gürcistan’da yayın yapan TV Pirveli’ye açıklamasında, "Geçtiğimiz birkaç hafta öncesine kadar ben kendim de bu virüsle enfekteymişim, hafif bir gripten daha hafif geçirdim. Birçok insan da aynısını (hastalığı hafif geçirdiğini) söylese de biz yine de dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Eski devlet başkanı, herhangi belirgin bir semptom göstermediğini ve Kovid-19’a yakalanmış olduğunu da antikor testi sonucu öğrendiğini sözlerine ekledi.

2 Kasım günü ise Gürcistan Başbakanı Giorgi Gaharia'nın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Başbakan pozitif çıkmasından bir gün önce güvenlik ekibinden bir kişinin koronavirüse yakalandığının anlaşılmasıyla kendini izolasyona almıştı.