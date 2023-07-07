Gürcistan’dan Türkiye’ye çok kötü haber! Pazar bizim elimizdeydi, maalesef başladılar

Gürcü hava yolu şirketi Georgian Airways, Moskova'dan Tiflis aktarmalı Avrupa uçuşlarına başladı. Ruslar Avrupa'ya uçmak için daha önce en çok İstanbul ya da Antalya aktarmalı uçuşları tercih ediyordu.

Moskviçmag dergisi Georgian Airways'in Tiflis aktarmalı başlattığı seferler arasında Nice, Milan, Paris, Berlin, Viyana, Amsterdam, Larnaka ve Selanik'in bulunduğunu yazıyor.

Moskova-Nice gidiş dönüş bileti ortalama 1000 euro. Milan uçuşlarında ise bu fiyat 870 euro civarında. Dergi kurdaki artışla birlikte fiyatın 80-100 bin ruble aralığına karşılık geldiğini yazdı.

Moskova'dan Nice'e Antalya ve Viyana iki aktarmalı gerçekleşen uçuşların fiyatı 70 bin ruble civarında. İstanbul, ya da Cezayir üzerinden tek aktarmalı uçuşlarda ise fiyat 140 bin ruble.

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