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Dünya Gürcistan'da yeni liman açılışı
Dünya

Gürcistan'da yeni liman açılışı

Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki Poti kentinde yatırım maliyeti 93 milyon ABD doları olan yeni limanın açılışı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 20:06:00 -
Gürcistan'da yeni liman açılışı

İnşaatı "Pays Group" şirketi ile ABD'nin Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu Ajansının (DFC) ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen limanın açılışına Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile ABD'den gelen yetkililer katıldı.

Garibaşvili, açılış konuşmasında, Poti'de açılan yeni limanın ilk kısmının inşaat maliyetinin 93 milyon ABD doları olduğunu, limanın ikinci bölümünün de inşa edildiğinde toplam yatırımın 120 milyon dolara ulaşacağını belirtti.

Benzer projelerin hayata geçirilmesiyle ülkesinin ulaştırma imkanlarının arttığını vurgulayan Garibaşvili, "Hükümetimizin ana hedefi ve önceliklerinden biri; Gürcistan'ın bölgesel bir merkez olarak oluşturulması ve konumumuzu, potansiyelimizi tam olarak gerçekleştirmektir." ifadesini kullandı.

Garibaşvili, benzer yatırımların yapılmasının, Gürcistan'ın yabancı yatırımlar için cazip, bölgesinde oldukça geniş transit ve ulaşım potansiyeline sahip bir ülke olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Limanın ikinci bölümünün de açılmasıyla Gürcistan'ın liman altyapısının kapasitesi 3,5 milyon ton artacak.

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