Gürcistan’da sandıklar kapandı! Sonuçların açıklanması bekleniyor
Gürcistan’da, düzenlenen yerel seçimler için oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi tüm bölgelerde oyların çoğunu aldı.
Yerel saat ile 20.00’de (TSİ 19.00) sandıkların kapanmasından hemen sonra Gürcistan televizyonlarının yayınlamaya başladığı sandık çıkış anketlerine göreyse Gürcü Rüyası partisi seçim bölgelerinin hepsinde oyların yaklaşık yüzde 47’sini almış görünüyor. Saakaşvili’nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareketi’nin oy oranıysa yüzde 27 düzeyinde.
Nihai sonuçların gece saatlerinde belli olması bekleniyor.
Bu arada seçimler, hakkındaki suçlamalar nedeniyle yıllardır sürgünde yaşayan eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili’nin ülkesine dönüp gözaltına alındığı cuma gününden hemen sonra gerçekleşti.
2013’ten beri ülke dışında yaşayan eski Gürcistan lideri Saakaşvili, ülkesine dönmesinden kısa bir süre sonra da devlet başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullanmaktan 2018’de hakkında verilen hapis kararı nedeniyle gözaltına alındı.