Gürcistan’da sağlık çalışanlarına saldırı

Gürcistan’ın Bolnisi kentinde bulunan korona hastalarını tedavi için hastaneye transfer etmeye gelen sağlık çalışanları bölge halkının saldırısına uğradı.

Korona virüs salgını ile zor günler geçiren Gürcistan’da normalleşme adımlarını atılmasının ardından bugün Kvemo Kartli bölgesindeki Bolnisi kenti yakınlarında bulunan Muşevani köyünde 10 kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine sağlık ekipleri ve polis harekete geçti. Köy halkı, korona hastalarının tedavi amacı ile hastaneye transfer edilmesine karşı çıkarken, sağlık ekipleri ve polise taş ile saldırdı. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, Gürcistan İçişleri Bakanlığı, yaşanan olay ile ilgili başkasının mülküne zarar verme veya tahrip etme maddesi ile soruşturma başlattığını duyurdu.

Gürcistan’da korona virüs vaka sayısı 582’e yükselirken, vakaların 107’si Bolnisi kentinde tespit edildi. Gürcistan’da korona virüs nedeni ile 8 kişi hayatını kaybetti.