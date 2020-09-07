Gürcistan'da Noble Partner 2020 tatbikatı başladı

TİFLİS (AA) – Gürcistan’da NATO’nun Noble Partner 2020 Çok Uluslu Tatbikatı resmi tören ile başladı.



Başkent Tiflis yakınlarındaki Vaziani Askeri Üssü’nde Gürcistan, ABD, Birleşik Krallık, Polonya ve Fransa'dan 2 bin 700'den fazla askeri personelin katıldığı tatbikat için açılış töreni düzenlendi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia törende yaptığı konuşmada, ülkesinin NATO ile entegrasyon sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik entegrasyonunun mümkün olabilmesi için ordu eğitiminin önemli olduğunu kaydetti.

Gürcü askerlerin dünyanın çeşitli noktalarında küresel barış için görev yaptıklarını vurgulayan Gakharia, söz konusu tatbikatın Gürcistan ordusunun savunma yeteneklerinin artmasına fayda sağlayacağını belirtti.



Gürcistan, Noble Partner Çok Uluslu Tatbikatı’na 5. kez ev sahipliği yapıyor. ABD’ye ait savaş uçaklarıyla zırhlı araçların da kullanılacağı tatbikat, 18 Eylül'de sonra erecek.