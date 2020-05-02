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Aktüel

Gürcistan'a IMF'den Kovid-19'la mücadelede 200 milyon dolarlık destek

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:22:02 -
Gürcistan'a IMF'den Kovid-19'la mücadelede 200 milyon dolarlık destek

TİFLİS (AA) - Uluslararası Para Fonunun (IMF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde Gürcistan'a 200 milyon dolar mali destekte bulunacağı bildirildi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, IMF'ye Gürcistan'a Kovid-19'la mücadelesi için 200 milyon dolarlık destek fonu ayırması nedeniyle teşekkür etti.

Ülkesine verilen bu desteğin IMF tarafından atılan bir dayanışma adımı olduğuna dikkati çeken Gakharia, "Bu görünmez düşmanı birlikte durarak yeneceğiz." ifadelerini kullandı.


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