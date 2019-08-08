TİFLİS (AA) - Gürcistan yönetimi, Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 11. yıl dönümünde komşu Rusya ile olan gergin ilişkilerinin sadece barış yoluyla çözülmesinden yana olduğunu bildirdi.

Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 11. yıl dönümü vesilesiyle ülke genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze, Parlamanto Başkanı Arçil Talakvadze ve diğer yetkililer, 2008'deki savaşta hayatını kaybeden Gürcü askerlerin başkent Tiflis'te bulunan kabirlerine çelenk bıraktı.

Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 11. yıl dönümüne ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, işgal altındaki Abhazya ile Güney Osetya'da kalan Gürcülerin haklarının bugüne kadar ihlal edildiğini, Gürcistan'ın bu işgali asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Zurabişvili, "Gürcüler umutsuzluğa kapılmasın ve şuna inanmamız lazım, Rusya da bir gün savaşın, işgalin ve devlet sınırlarını ihlal etmenin geçmişte bırakılması gerektiğini anlayacak." diye konuştu.

Başbakan Bakhtadze ise "Topraklarımızın işgali ve nüfusumuza zulüm 90'lı yılların başında başladı. 2008 ise bir sonraki aşamaydı. Bu hepimiz için çok büyük bir trajedidir. İşgalci ülke (Rusya) bunun için uzun süre hazırlık yapıyordu ve bu apaçık ortadaydı." ifadesini kullandı.

- Güney Osetya Savaşı

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.





Rusya Federasyonu, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor.