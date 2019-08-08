0553 313 94 23

Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 11. yıl dönümü

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: - "Gürcüler umutsuzluğa kapılmaz ve şuna inanmamız lazım; Rusya da bir gün savaşın, işgalin ve devlet sınırlarını ihlal etmenin geçmişte bırakılması gerektiğini anlayacak"- Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhatdze: - "Topraklarımızın işgali ve nüfusumuza zulüm 90'lı yılların başında başladı. 2008 ise bir sonraki aşamaydı. Bu hepimiz için çok büyük bir trajedidir. İşgalci ülke (Rusya) bunun için uzun süre hazırlık yapıyordu ve bu apaçık ortadaydı"

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:42
Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 11. yıl dönümü

TİFLİS (AA) - Gürcistan yönetimi, Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 11. yıl dönümünde komşu Rusya ile olan gergin ilişkilerinin sadece barış yoluyla çözülmesinden yana olduğunu bildirdi.

Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 11. yıl dönümü vesilesiyle ülke genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze, Parlamanto Başkanı Arçil Talakvadze ve diğer yetkililer, 2008'deki savaşta hayatını kaybeden Gürcü askerlerin başkent Tiflis'te bulunan kabirlerine çelenk bıraktı.

Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 11. yıl dönümüne ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, işgal altındaki Abhazya ile Güney Osetya'da kalan Gürcülerin haklarının bugüne kadar ihlal edildiğini, Gürcistan'ın bu işgali asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Zurabişvili, "Gürcüler umutsuzluğa kapılmasın ve şuna inanmamız lazım, Rusya da bir gün savaşın, işgalin ve devlet sınırlarını ihlal etmenin geçmişte bırakılması gerektiğini anlayacak." diye konuştu.

Başbakan Bakhtadze ise "Topraklarımızın işgali ve nüfusumuza zulüm 90'lı yılların başında başladı. 2008 ise bir sonraki aşamaydı. Bu hepimiz için çok büyük bir trajedidir. İşgalci ülke (Rusya) bunun için uzun süre hazırlık yapıyordu ve bu apaçık ortadaydı." ifadesini kullandı.

- Güney Osetya Savaşı

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya Federasyonu, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:42
  1. Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 11. yıl dönümü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli’de meydana gelen deprem nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidecek.
    1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    2. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    3. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    4. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    5. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    6. Çocukların piknik sevinci
    7. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    8. Yumurtalık yetmezliğinde yeni yöntem
    9. Anagold Sosyal Kalkınma Fonunca 37..
    10. Edirne'de 340 düzensiz göçmen..
    11. "Hindistan hükümeti, Pakistan'ın..
    12. Gençlerbirliği’nden, İçişleri Bakanı..
    13. Karabük'te makilik alanda yangın
    14. Gaziantep Üniversitesi Besyo özel..
    15. ATO Meclis üyesine silahlı saldırı
    16. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos..
    17. Binali Yıldırım İzmir-İstanbul..
    18. Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi KKTC'de
    19. Otogar otoparklarıyla ilgili flaş..
    20. Avşar’ın bayram mesajı
    21. "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri"..
    22. Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
    23. Kocaeli’de 2006 yılındaki mafya..
    24. Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı..
    25. Depremden panikleyen vatandaşların..
    26. Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda otogar..
    27. Nantes'ta Gourcuff dönemi
    28. Quick Sigorta, Alanya’ya ilkokul..
    29. İnek otlatmaya giden yaşlı adamın..
    30. "Denizli'deki depremden 27..
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!