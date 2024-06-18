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Spor Gürcistan maçı sonrası sevindiren gelişme! Montella böyle tarif etti: fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet
Spor

Gürcistan maçı sonrası sevindiren gelişme! Montella böyle tarif etti: fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet

Yeniakit Publisher
2024-06-18 23:19:00 - 2024-06-18 23:43:59
Gürcistan maçı sonrası sevindiren gelişme! Montella böyle tarif etti: fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella galibiyetin tarifini böyle yaptı: Gürcistan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun. Türk milleti bizi güçlü kılıyor" ifadelerini kullandı.

Euro 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımımız ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Millilerimiz, karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Montella, "Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Enes ve Ozan'a armağan olsun

A Milli Takım Teknik Direktörü, "Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Türk milleti bizi güçlü kılıyor, böyle devam etsin lütfen" dedi.

Vincenzo Montella, "Çok detaylı bakmamız gerekiyor. İlk 30 dakika çok hızlıydık, aksiyonlarımız vardı. Golle sonuçlandı ama gole bakınca Ferdi ortalıyor, Mert bitiriyor. İki bekimizle gole attık. Sonrasında Arda'nın Kerem'in golleri muhteşem. Çok mutluyuz" diye konuştu.

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