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Spor Gürcistan maçı milliler için bir ilk oldu!
Spor

Gürcistan maçı milliler için bir ilk oldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-18 21:20:00 -
Gürcistan maçı milliler için bir ilk oldu!

Türkiye A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında galibiyet elde etti.

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden ay-yıldızlılar ikinci yarıda gelen iki golle galip ayrıldı.

Bir ilk yaşandı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı,  böylece 6. kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplarda ilk kez ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

Turnuvaya 3 puanla başlayan milliler, F Grubu’ndaki 2. maçında ise 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00’da Dortmund’da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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