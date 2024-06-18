Gürcistan maçı milliler için bir ilk oldu!
Türkiye A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında galibiyet elde etti.
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
İlk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden ay-yıldızlılar ikinci yarıda gelen iki golle galip ayrıldı.
Bir ilk yaşandı!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, böylece 6. kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplarda ilk kez ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.
Turnuvaya 3 puanla başlayan milliler, F Grubu’ndaki 2. maçında ise 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00’da Dortmund’da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
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