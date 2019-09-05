Gürcistan Futbol Federasyonu’ndan TFF’ye ziyaret
Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Levan Kobiashvili, Türkiye Futbol Federasyonu 1.05 Eylül 2019 Perşembe 16:48
Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Levan Kobiashvili, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF’nin Riva’daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Gürcistan Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Kakha Chumburidze ve Genel Sekreter David Mujiri de bulundu.
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