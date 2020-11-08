Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve Başbakanı Gakharia, Biden'ı tebrik etti

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakanı Giorgi Gakharia, 3 Kasım'da yapılan seçimlerden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Zurabişvili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçimleri kazanmasını tebrik ederek, "Gürcistan ile Kafkasya ve tüm dünyanın, özgür ve demokratik bir ABD'ye ihtiyacı var. Ülkelerimizin iş birliğinin daha da pekiştirilmesi ve bağlantıların güçlendirilmesi için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Gakharia da Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Yeni seçilen ABD Başkanı'nı ve uzun bir süredir Gürcistan'ın dostu olan Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Gürcü halkı adına zaferleri nedeniyle tebrik ediyorum. ABD-Gürcistan stratejik ortaklığını daha da güçlendirmeye devam edeceğimizi umuyoruz."