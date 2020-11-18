Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e dün akşam saatlerinde gelen Pompeo, ilk görüşmesini bu sabah Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile yaptı.

Basına kapalı toplantı yaklaşık 45 dakika sürdü.

Pompeo ve beraberindeki heyet, Zurabişvili ile görüşmesinin ardından Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya gelmek için hükmet binasına geçti.

Ziyaret çerçevesinde Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği 2'nci İlia ile de bir araya gelecek olan Pompeo, en son sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle de görüşecek.

- Muhalefet erken seçim taleplerini Pompeo’ya da duyurmak istiyor

Öte yandan, 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen ve hükümeti erken seçimleri yapmaya çağıran muhalefet partileri ve destekçileri, seslerini Pompeo'ya duyurmak için sokaklara indi.

Pompeo, Fransa'da başlayan ve 7 ülkeyi kapsayan programı kapsamında Türkiye'den dün akşam Tiflis'e gelmişti.