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Dünya Gürcistan Başbakanı imzaladı! Türkiye'den getirme konusunda anlaşıldı
Dünya

Gürcistan Başbakanı imzaladı! Türkiye'den getirme konusunda anlaşıldı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye'den ilaç getirilmesiyle ilgili olarak gündeme gelen kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 11:27:00 -
Gürcistan Başbakanı imzaladı! Türkiye'den getirme konusunda anlaşıldı

Gürcistan pazarı Türkiye'den getirilecek ilaçlara açıldı. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ilgili kararnameyi imzaladı.

 

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarının Türkiye'den getirilecek ilaçlara açılmasıyla ilgili kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Garibaşvili, Tiflis'te Bakanlar Kurulu toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada, geçen hafta ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönünde Türkiye'den ilaç almaya karar verdiklerini açıkladığını hatırlatarak "Hükümet kararnamesini bugün imzaladık, dolayısıyla artık Türkiye'den yüksek kaliteli GMP standartlarında ilaçlar ithal edilecek." dedi.

Başbakan Garibaşvili, ilaç fiyatlarında Türkiye ile Gürcistan arasında ciddi fark bulunduğunu, özelikle en çok talep edilen ilaçların Türkiye'de çok daha ucuz olduğunu söyledi.

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