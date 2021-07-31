Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye her türlü yardıma hazırız"

Garibaşvili yaptığı açıklamada "Dostumuz, stratejik ortağımız Türkiye'nin güney bölgelerinde meydana gelen büyük çaplı orman yangınlarının haberlerini yakından takip ediyoruz." dedi.

Bu zor anlarda Türkiye ile dayanışma içinde bulundukları belirten Garibaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Yangında hayatını kaybedenler ve Türkiye'ye verilen zarar için dostumuz Türkiye'ye en içten taziyelerimi iletiyorum. Gürcistan, bu zor anlarda Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor. Gürcistan hükümeti adına komşu Türkiye'ye her türlü yardım vermeye hazırım."