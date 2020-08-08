  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gürcistan Başbakanı Gakharia'dan "NATO üyeliğine hazırız" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:41:01 -
Gürcistan Başbakanı Gakharia'dan "NATO üyeliğine hazırız" mesajı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, "Bugün Gürcistan NATO üyeliğine tamamen hazır ve ortaklarımız bunu görüyor." dedi.

Gürcistan ile Rusya arasında 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı'nın 12. yılı vesilesiyle ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gakharia, diplomatik misyon temsilcileri ve muhalefet partilerinin liderleri Güney Osetya Savaşı'nda hayatını kaybeden Gürcü askerlerin mezarlarına çelenk bıraktı.

Başkent Tiflis'teki Mukhatgverdi Mezarlığı'na gelen Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 12 yıl önce yaşanan savaşta hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, "Savaş ve işgal edilmiş topraklara rağmen güçlü, demokratik, özgür ve bağımsız bir ülkeyiz." diye konuştu.

Toprak bütünlüğü sorunlarına rağmen ülkesinin gelişmeye devam ettiğini, Gürcülerin işgali kabul etmediğini kaydeden Zurabişvili, "Rusya'ya boyun eğmeyiz." dedi.

Başbakan Gakharia ise konuşmasında, Rusya'nın 12 yıl önce Gürcistan'a saldırdığını anımsatarak, işgalin, bugün Gürcistan'ın yaşadığı en büyük sorun olduğuna işaret etti.

Ülkesinin NATO ile entegrasyon sürecinin devam ettiğini ve Gürcistan'ın güvenliği için bunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Gakharia, "Bugün Gürcistan NATO üyeliğine tamamen hazır ve ortaklarımız bunu görüyor ve takdir ediyor. Elbette bu bir süreçtir, bu hedefe ulaşacağız." ifadesini kullandı.

- Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmış, Rusya ile Gürcistan arasında ise 2008'de "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı.

Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş, Rusya 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı.

Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmiş, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...
Dünya

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...

Lübnan’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama sonra, başken Beyrut’ta halen 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi...
Balotelli Süper Lig'de! İşte yeni takımı
Spor

Balotelli Süper Lig'de! İşte yeni takımı

2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın İtalyan forvet Mario Balotelli ile anlaştığı öne sürüldü...
Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı
Dünya

Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı

Atom bombasını aratmayan bir yıkımla Beyrut’u adeta savaş meydanına döndüren patlamanın ardından Katar Emiri Şeyh Temim el-Sani, Lübnan’a 50..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı