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Gürcistan Başbakanı Gakharia, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 19:53:15 -
Gürcistan Başbakanı Gakharia, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesindeki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gakharia, Kurban Bayramı dolayısıyla başkent Tiflis'teki Hükümet Binası'nda, Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze, Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze, Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev ve Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov'u kabul etti.

Buradaki konuşmasında, Gürcistan'da yaşayan tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Gakharia, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl bayramın kısıtlı bir şekilde kutlandığını söyledi. Gakharia, "Ne yazık ki virüsün yayılması nedeniyle bu bayramı uygun şekilde kutlayamadık. Umarım böyle bir durum ilk ve son olacak." dedi.

Gakharia, farklı inanış ve kültürlerden insanların ülkesinde huzur, barış içinde yaşadığını, Müslüman vatandaşlarının da Gürcistan'ın gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağladıklarını dile getirerek, "Bu ülkeyi birlikte inşa ediyoruz ve bu ülkenin geleceği için birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.




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